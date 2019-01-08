Саудовская Аравия хочет сократить экспорт нефти

Saudi Aramco / REUTERS

Саудовская Аравия ищет возможность повысить стоимость нефти Brent до $80/барр., для того чтобы компенсировать масштабные бюджетные расходы, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей ОПЕК. Для этого страна может согласиться на снижение экспорта на 3% до 7,1 млн барр. в день. Представитель ОПЕК не ответил на вопросы «Ведомостей».

Новость была опубликована в понедельник, 7 января, после чего Brent подорожал более чем на 3%. Во вторник рост продолжился еще на 1,59% до $58,24/барр.

В декабре Саудовская Аравия добывала больше 11 млн барр. в сутки, а экспортировала 7,3 млн барр., пишет WSJ. В ноябре экспорт был на 10% больше при производстве 11,37 млн барр., свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК. В 2017 г. экспорт из Саудовской Аравии был в среднем по 7,2 млн барр. в сутки (всего – 357,5 млн т). Для сравнения: Россия экспортировала тогда по 5,5 млн барр. (всего – 277,2 млн т, утверждает BP Statistical Review), а в 2018 г. экспорт увеличила на 0,3% (по данным ЦДУ ТЭК, их приводит «Интерфакс»). Будет ли Россия сокращать экспорт нефти вместе с добычей в этом году, представитель Минэнерго говорить не стал. Участники соглашения ОПЕК+ (по сокращению добычи на 1,2 млн барр. в сутки с января этого года) не договаривались о сокращении экспорта нефти. Россия по соглашению должна снизить добычу на 228 000 барр. в сутки.

В конце прошлого года рынок не сильно верил в возможность ОПЕК+ убрать с рынка избыток нефти, а эксперты и МЭА, и ОПЕК прогнозировали снижение темпов роста спроса на нефть как в 2018-м, так и в 2019 г. Все это привело к падению нефти до $50/барр. к концу декабря 2018 г. с трехлетнего пика в $86/барр. в октябре 2018 г.

Саудовская Аравия может снизить экспорт до 7,1 млн барр. в сутки, вопрос в том, как долго страна будет готова держать этот уровень, рассуждает аналитик Raiffesenbank Денис Полищук. «Если это продлится год, то за счет дополнительного роста спроса цена может вырасти до $80/барр.», – говорит эксперт. «Саудовской Аравии нужны цены на нефть не менее $70, а лучше – $80/барр., иначе придется проводить реформы: сокращать расходы или девальвировать риал, курс которого оставался неизменным с момента падения цен на нефть в 2014–2015 гг.», – отмечает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. В прошлом месяце королевство планировало увеличить будущие государственные расходы на 7%.

«Если сокращение экспорта будет коротким (месяц), то, скорее всего, это будет означать спекулятивный рост на заявлении, – предупреждает Полищук. – Но это опасно: сейчас доверие к ОПЕК и Саудовской Аравии не очень высокое». Не одно лишь королевство снижает экспорт – в прошлом году экспорт из Венесуэлы (входит в ОПЕК) упал до минимума за 28 лет, 1,3 млн барр. в сутки.

«Если котировки начнут сильно расти, президент США Дональд Трамп может опять вернуться к вербальным интервенциям. Правительство США может также увеличить объемы нефти, которые разрешено экспортировать Ирану, чтобы добиться снижения цены», – иронизирует Маринченко. Рост цен выше $80 /барр. приведет к бурному развитию сланцевой добычи в США, это компенсирует сокращение производства и будет давить на цены, добавляет аналитик АКРА Василий Танурков.

Большинство стран – производителей нефти уже сбалансировали бюджеты на уровне $50–60/барр., при такой цене компании-производители смогли добиться положительных денежных потоков, подчеркивает Маринченко.

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