«Газпром» отвязал Калининград от своей трубы

Ввод в эксплуатацию терминала по приему газа и плавучей регазификационной платформы Пресс-служба президента России

Во вторник, 8 января, «Газпром» официально ввел в эксплуатацию плавучий регазификационный терминал (FSRU) «Маршал Василевский» в Калининградской области. За несколько дней до церемонии запуска эксклав в тестовом режиме был полностью переведен на автономное газоснабжение (6 января, по данным Entsog). Новый терминал позволяет полностью обеспечить спрос Калининградской области на газ за счет поставок морским путем, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер президенту России Владимиру Путину.

«Мы понимаем, что доставка газа трубой является более экономически целесообразной и более дешевой, но для Калининградской области это, скорее всего, резервные мощности, которые существенным образом минимизируют, а точнее сказать, сводят на нет все транзитные риски. Сводят их к нулю. Без задействования газопроводов через территории сопредельных государств», – сказал в ответ Путин (цитаты по «Интерфаксу»).

До сегодняшнего дня единственным каналом доставки газа в Калининградскую область был трубопроводный транзит по маршруту Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград. В 2018 г. через Белоруссию и Литву в эксклав было поставлено чуть более 2,4 млрд куб. м газа, следует из данных системы Entsog. «Маршал Василевский» позволяет регазифицировать до 2,7 млн т СПГ в год, что эквивалентно 3,7 млрд куб. м газа.

Действующий транзитный контракт между литовским газотранспортным оператором Amber Grid и «Газпромом» рассчитан до конца 2025 г., сообщил «Ведомостям» представитель минэнерго Литвы. В соглашении прописано условие «качай или плати», что страхует оператора от возможных финансовых потерь в случае перевода Калининградской области на автономное газоснабжение. Временное отключение транзита для проведения испытаний «Маршала Василевского» компании согласовали заранее. «Краткосрочные изменения транзитных объемов возможны в течение тестирования, это не окажет негативного влияния на нашу компанию, – сообщил представитель минэнерго. – Это обычная практика для подтверждения возможностей FSRU». Доходы от транзита газа (в Калининград и Латвию) в общей доле выручки Amber Grid составляют около 10% (6,9 млн евро в 2017 г.). Отдельных данных по доходам от транзита в российский регион компания не раскрывает.

Пока действующий трубопроводный маршрут через Латвию остается доступен для «Газпрома», использование FSRU для снабжения Калининграда газом будет экономически нецелесообразно. Разница в стоимости 1000 куб. м газа между сегодняшними котировками на европейских газовых хабах и регулируемой ценой для внутренних потребителей (4840 руб. за 1000 куб. м) составляет около $200. Таким образом, полная автономность Калининградской области при текущем уровне потребления обойдется «Газпрому» в сумму около $480 млн ежегодно.

Скорее всего, газ в Калининградскую область будет по-прежнему поступать транзитом, предполагает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «Установка если и будет использоваться, то только изредка – в рамках технических мероприятий, чтобы поддерживать ее в работоспособном состоянии. Поставлять в Калининградскую область российский газ в разы дешевле, чем закупать СПГ», – говорит Маринченко.

Решение о строительстве регазификационного терминала в эксклаве принималось в 2013 г. на фоне объявленных Литвой планов по размещению собственного FSRU в Клайпеде. Намерение прибалтийского государства снизить свою зависимость от поставок российского газа, видимо, было расценено как потенциальная угроза транзиту через территорию этой страны, хотя последний и регулируется отдельным контрактом. Проект будет реализован «очень оперативно», цитировал Миллера «Интерфакс».

На строительство FSRU и необходимой инфраструктуры было направлено чуть менее $1 млрд. Стоимость судна с регазификационной установкой, заказанного на южнокорейской Hyundai Heavy Industries, составила $295 млн (около 19 млрд руб. по текущему курсу). В сумму около 21,2 млрд руб. должно было обойтись строительство вынесенной на 5 км от берега причальной стенки с волноломом, который должен обеспечить безопасность объекта в сезон штормов. Но в 2018 г. стоимость этого контракта была увеличена до 39,05 млрд руб., следует из материалов системы госзакупок. Строительством объекта занимался «Стройтранснефтегаз», совладельцем которого является Геннадий Тимченко.

От прямого ответа на вопрос «Ведомостей», насколько оправданными считают в администрации президента эти инвестиции, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уклонился, но напомнил: «Сегодня президент говорил о том, что терминал не будет простаивать». «Этот газ, конечно, дороже, чем трубный, но для обеспечения энергетической безопасности самого западного региона России он необходим», – подчеркнул Песков.

Проект политический, считать его экономическую целесообразность бесполезно – об окупаемости речи быть не может, считает Маринченко. «В какой-то степени эти инвестиции – плата за недальновидную внешнюю политику, в результате которой Россия противопоставляет себя остальному миру и вынуждена дублировать многие процессы, которые целесообразнее и дешевле осуществлять в координации с партнерами и соседями», – делится мнением эксперт.

Калининградская область – регион стратегического значения, а строительство регазификационного терминала изначально было вопросом национальной безопасности, а не экономической эффективности, считает замдиректора Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач. «Риски того, что транзит газа через Литву может стать рычагом давления в переговорах по какому-либо вопросу, в определенный момент стали ненулевыми. Это уже много. Напомню, Литва собирается выйти из Электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ), что для энергоснабжения эксклава тоже имеет большое значение», – говорит Гривач.

Снизить операционные издержки на содержание находящегося в резерве FSRU «Газпром» может за счет использования его для бункеровки, предполагает Гривач. «После ужесточения требований к выбросам для судов подобный сервис на Балтике будет востребован. Другой вопрос, что на этом рынке компанию будет ждать высокая конкуренция. Дополнительный эффект может дать рост спроса на СПГ в качестве моторного топлива», – говорит Гривач.

Потенциальный рост потребления газа эксклавом в значительной степени связан со строительством новых объектов электрогенерации. Энергосистема Калининградской области является частью БРЭЛЛ, но европейские партнеры уже говорили о своем желании выйти из соглашения и прекратить поставки электроэнергии в Калининградскую область. Чтобы избежать дефицита, в эксклаве к 2020 г. будет создано 970 МВт дополнительной мощности, говорил Путин.

Новые электростанции и газовые объекты строятся для обеспечения энергетической безопасности региона, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. «Калининград будет жить отдельно со своей энергосистемой, это вопрос времени, причем скорого. Дополнительные объекты генерации нужны в случае ремонта Калининградской ТЭЦ-2 и на случай аварийных ситуаций», – предполагает Пикин.