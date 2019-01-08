Государство может оплатить протест против автоматического весогабаритного контроля

Статья опубликована в № 4728 от 09.01.2019 под заголовком: Заработать на протестах

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Автотранспортный бизнес ждут новые расходы, дальнобойщики готовят новые протесты, но оператора весогабаритного контроля все это никак не коснется Виталий Невар / ТАСС

«Нет побору Ротенберга» – такими наклейками украшали машины дальнобойщики в начале 2017 г., когда перекрывали трассы, протестуя против введения системы «Платон». Соглашение о создании системы автоматического весогабаритного контроля на федеральных трассах (сбора с перегруженных грузовиков) защитит ее потенциального оператора – компанию «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС) от проблем, связанных с подобными выступлениями. Сейчас 23,5% РТИТС в собственности у Игоря Ротенберга (сын Аркадия), 50% – у «РТ-инвеста», 19% у Андрея Шипелова, 7,5% – у Антона Замкова.

Если вблизи пунктов системы весогабаритного контроля будут проводиться митинги, демонстрации, собрания, шествия, даже санкционированные, но препятствующие строительству или работе системы, и они повлекут дополнительные расходы оператора, государство обязуется эти расходы компенсировать, сказано в проекте концессионного соглашения (опубликован 28 декабря на сайте torgi.gov.ru). В расчет убытков для выплаты можно включать не только уже понесенные убытки, но и те, что оператор системы ожидает понести.