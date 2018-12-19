Государство может заплатить оператору «Платона» более 121 млрд рублей
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Сборы с большегрузных автомобилей – система «Платон» – появились, чтобы поддерживать в хорошем состоянии федеральные трассы: грузовики наносят покрытию ущерб. Администрирует эту систему «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС).
Но многие большегрузные автомобили везут больше груза, чем позволяют правила, и лет пять назад чиновники задумали создать всероссийскую систему автоматического весогабаритного контроля, чтобы защитить дорожное покрытие сверх тех денег, что получает «Платон».
Сейчас проводится эксперимент – на федеральных трассах организовано 27 контрольных пунктов. К 2024 г. пунктов должно стать 387, а управлять контрольным хозяйством вызвался тот же самый РТИТС. В июне 2018 г. компания подала заявку – частную концессионную инициативу – в правительство. Гендиректор РТИТС Антон Замков (передавал ТАСС) оценил капитальные затраты на контрольную систему в 30 млрд руб., возврат инвестиций предполагался из платы концедента, т. е. из федерального бюджета.
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