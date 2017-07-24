Статья опубликована в № 4369 от 24.07.2017 под заголовком: Грузовикам придется избавиться от лишнего веса
Перевозчиков оповестят о нарушениях веса грузовиков сразу во время поездки
Такие изменения готовит Минтранс
- Ольга Адамчук
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Грузовикам придется избавиться от лишнего веса
Виталий Невар / ТАСС
О подготовке такого законопроекта сообщил Минтранс. Сейчас проект проходит согласование с заинтересованными ведомствами, говорит представитель министерства. От других комментариев он отказался.
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