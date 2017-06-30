Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: «Платон» достроит маршрут
«Платон» будет бороться с «летающими машинами»
Если бортовое устройство выключено, система сама достроит путь
- Екатерина Мереминская,
- Ольга Адамчук
- / Ведомости
«Платон» достроит маршрут
Максим Стулов / Ведомости
Водители грузовиков, которые отключают бортовое устройство, рассчитывая сэкономить на плате в системе «Платон», больше не смогут использовать эту уловку. «Платон» сможет достраивать путь грузовика. Такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев.
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