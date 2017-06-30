Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: «Платон» достроит маршрут

«Платон» будет бороться с «летающими машинами»

Если бортовое устройство выключено, система сама достроит путь
  • Екатерина Мереминская,
  • Ольга Адамчук
  • / Ведомости

Водители грузовиков, которые отключают бортовое устройство, рассчитывая сэкономить на плате в системе «Платон», больше не смогут использовать эту уловку. «Платон» сможет достраивать путь грузовика. Такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев.

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