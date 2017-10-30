Влияние на экономику региона может стать решающим для решения построить дорогу
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Даже небольшая дорога, «буквально перешеек», может улучшить экономику региона, описывает федеральный чиновник новые принципы отбора федеральных проектов, претендующих на бюджетную поддержку. Такой критерий – влияние на ВРП регионов, по которым проложена дорога, – может быть закреплен в стратегии развития дорожного хозяйства до 2030 г., которая разрабатывается совместно с Центром стратегических разработок (ЦСР), подтвердил замруководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов.
Будут и другие критерии: влияние на пропускную способность транспортной сети региона, сокращение времени в пути, соответствие схеме территориального планирования – новую методику будут применять к строительству дорог, а не их ремонту, говорит человек, близкий к Росавтодору.
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