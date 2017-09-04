Чиновники обсуждают создание дорожной корпорации

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Денег на дороги в бюджете не хватает, и чиновники думают, как устранить конкуренцию за них между платными и бесплатными дорогами и их «кураторами» А. Астахова / Ведомости

Чиновники вновь задумались о реформе системы госрегулирования дорожной отрасли. Сейчас в ней сосуществуют две структуры, функции которых разделены. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) строит и ремонтирует бесплатные дороги, а госкомпания «Автодор» занимается платными проектами, привлекая внебюджетные деньги.

Формальный старт обсуждениям пока не дан, однако с подачи Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина варианты уже несколько месяцев прорабатываются в закрытом режиме, сообщили «Ведомостям» два консультанта крупных концессионных дорожных проектов, один из консультантов «Автодора» и два чиновника Росавтодора.

Год назад ЦСР выиграл конкурс (цена контракта – 111 млн руб.) на разработку «целевого видения» состояния отрасли, следует из информации на сайте госзакупок. Он должен подготовить стратегию развития дорожного хозяйства до 2030 г., а также новую модель управления им, уточнив границы деятельности ключевых субъектов отрасли, в том числе Росавтодора. Финальный вариант ЦСР должен представить к 5 октября.

В черновиках ЦСР есть два основных сценария, рассказывают собеседники «Ведомостей». Первый – переподчинение «Автодора» Минтрансу (сейчас подчиняется напрямую правительству, а стратегию утверждает наблюдательный совет госкомпании). Второй – реформа обеих структур: «Автодор» вместе с Росавтодором войдут в объединенную корпорацию, которая получит новую организационно-правовую форму (к примеру, станет публичной правовой компанией), при этом появится и регулятор. Всего предложений около 10, большинство из них сводятся к этим двум вариантам, хотя есть и вариант «ничего не менять», знают источники «Ведомостей», видевшие материалы ЦСР (два консультанта, федеральный чиновник и один из авторов предложений). Итоговую версию после выборов 2018 г. должно утвердить уже новое правительство, говорит консультант «Автодора» и подтверждает чиновник Росавтодора.