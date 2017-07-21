ЕАБР вложит 10 млрд рублей в строительство ЦКАД-3

Другие участники синдиката – Сбербанк и Газпромбанк – размер своего финансирования концессии не раскрывают

Проект строительства третьего участка ЦКАД — один из крупнейших в отрасли А. Гордеев / Ведомости

Евразийский банк развития (ЕАБР), который в июне подписал соглашение о приобретении 25%-ной доли в уставном капитале концессионера третьего участка ЦКАД - ООО «Автодорожная строительная корпорация» (АСК), выделит на реализацию ГЧП-проекта по строительству автомобильной дороги ЦКАД-3 10 млрд руб. Об этом сообщил «Ведомостям» его представитель. Кредит ЕАБР будет предоставлен на срок до 16 лет.

Для реализации проекта будет создан синдикат, подтверждали ранее «Ведомостям» Сбербанк, госкомпания «Автодор» и Газпромбанк. Договор синдиката кредиторов с АСК должен быть подписан в ближайшее время, говорят три участника сделки.

Размер синдицированного кредита составит 38,5 млрд руб., говорит человек, близкий к сделке. Представители Сбербанка и Газпромбанка отказались комментировать долю и размер участия в синдикате.

В кредитование строительства раньше был вовлечен лишь Газпромбанк, который намеревался выделить на эти цели 35,6 млрд руб. (еще 6 млрд руб. вкладывал «Автобан» и почти половину – государство). В июне стоимость ЦКАД выросла на 4% до 313 млрд руб.: изменения в паспорте инвестиционного проекта были утверждены распоряжением правительства.

Проект строительства третьего участка ЦКАД — один из крупнейших в отрасли. Дорога соединит новую скоростную автодорогу М11 (Москва – Санкт-Петербург) и автодорогу М7 «Волга». У проекта важное транспортное значение с точки зрения сокращения себестоимости грузовых перевозок, его реализация позволит сформировать ряд крупных международных транспортных коридоров евразийского маршрута Европа - Западный Китай, передал через представителя зампред ЕАБР Константин Лимитовский. Синдикат будет создан как наиболее эффективная и распространенная форма финансирования крупномасштабных проектов, комментировал представитель Газпромбанка.