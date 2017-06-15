Новые концессии остались без финансирования

Крупные банки не дают денег, пока суд или закон не разрешат покрывать расходы инвестора из бюджета

Работы на концессионных объектах, где затраты инвестора покрывает бюджет, могут остановиться Андрей Гордеев / Ведомости

Претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к концессиям оставили этот рынок без денег: банки отказываются финансировать концессии, в которых расходы инвесторов покрываются из бюджета, пока их законность не будет доказана в суде, рассказали «Ведомостям» два консультанта инфраструктурных проектов. Положительное решение суда или изменения в закон о концессиях могут стать условием финансирования проектов с платой концедента основными финансирующими организациями, включая Газпромбанк, подтверждает руководитель дирекции инфраструктурных проектов Газпромбанка Павел Бруссер.

Представители ВТБ и Сбербанка отказались от комментариев.

Это последствие «башкирского дела». Банки начали перестраховываться с начала 2017 г., как только ФАС отменила конкурс в Башкирии, знает советник Dentons Илья Скрипников: по еще не начавшимся проектам первый транш пойдет, только когда ситуация прояснится.

ФАС объявила госзаказом концессии, где все расходы инвестора покрываются из бюджета. Поводом стал конкурс транспортного комитета Башкирии на автодорогу Стерлитамак – Магнитогорск. Арбитражный суд Москвы в начале июня полностью согласился с доводами службы: такой контракт должен оформляться как госзаказ и подрядчик будет выбираться на электронном аукционе.

Концессия – основная форма государственно-частного партнерства (ГЧП). Из 2446 действующих проектов ГЧП 2200 – концессии (см. график), по данным Центра развития ГЧП. Проекты с платой концедента обычно самые крупные. В России таких концессий 25, реализуется 16, менее 1% (всего их 1952), но именно на них приходится 40% таких инвестиций (310 млрд из 765 млрд).

Решение ФАС, а затем и суда поставило под угрозу как минимум шесть федеральных концессий, которые уже реализуются, в том числе «Платон», платную трассу Москва – Петербург, несколько крупных региональных проектов. Из проектов, которые только должны быть запущены, самый крупный – четвертый участок ЦКАД. ГК «Автодор» подписала с ООО «Юго-Восточная магистраль» концессионное соглашение на Петербургском экономическом форуме, а финансовое закрытие должно пройти через четыре месяца, заявил предправления ГК «Автодор» Сергей Кельбах «Интерфаксу», переговоры о финансировании проекта ведутся с Газпромбанком, Сбербанком и китайскими инвесторами. Газпромбанк финансирует и третий участок ЦКАД. Достроить кольцо вокруг Москвы «Автодор» рассчитывает в 2019 г., т. е. на строительство последнего участка (96,5 км) остается менее 1,5 года.

Банки, как правило, предоставляют 70–80% всего частного финансирования проекта, оставшиеся 20–30% – собственные средства концессионеров, рассказывает Скрипников. Сначала компания тратит собственные деньги – готовится к конкурсу, нанимает консультантов, а оставшиеся деньги идут параллельно траншам банков. Если концессионеры понимают, что денег от банка пока не будет, они могут тратить больше собственных средств – через увеличение уставного капитала или акционерные займы, считает Скрипников.

В концессиях, как правило, оговорены обстоятельства, которые концессионер предвидит, но предотвратить не может (в том числе изменения законодательства), если такое случается, концессионер требует возмещения расходов от государства, продолжает Скрипников, если из-за решения ФАС банки откажутся финансировать проекты, концессионеры смогут требовать от государства возмещения расходов.

По проекту третьего участка ЦКАД работа с финансирующими организациями движется в графике, согласованном при финансовом закрытии, говорит замдиректора по финансовому развитию «Автобана» Денис Анисимов, ситуация по четвертому участку ЦКАД будет понятна в процессе переговоров с банками.

Решение банков не удивительно, они предупреждали, что очень взволнованы претензиями ФАС, и их можно понять, говорит партнер Hogan Lovells Александр Долгов.

Те концессии с платой концедента, которые уже запущены, вероятно, будут реализовываться в обычном режиме, рассчитывает аналитик InfraOne Александра Галактионова. Рынок действительно замер после судебного решения – репутационный урон инструменту уже нанесен, и значительный.

До разрешения спора брать ответственность за новые концессии с платой концедента участники рынка, скорее всего, побоятся, считает она, хотя после заявления президента об инфраструктурной ипотеке (которая, по сути, и есть концессия с платой концедента) опасения в основном развеялись.

Разрешить ситуацию может суд следующей инстанции, но представители «Башкирдорстроя» и транспортного комитета Башкирии не ответили «Ведомостям», будут ли подавать апелляцию. Внести ясность в определение концессии и госзаказа должны поправки – разработать их на коллегии Минэкономразвития по ГЧП поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Работа ведется, отвечает представитель Минэкономразвития.

Ясность вряд ли наступит до конца года: прохождение судебных инстанций может легко занять 5–6 месяцев, как и принятие поправок в закон, полагает Долгов. Банки также могут рассчитывать на компенсацию при расторжении соглашения и вернуть все вложенные деньги, заключает он.