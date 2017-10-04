Первую платную дорогу в Москве построят за арабские деньги

Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: Москва получит саудовцев в дублеры

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У себя на родине саудовцы научились строить широкие проспекты Waseem Obaid i / Bloomberg

Для первой платной дороги в Москве сформировался пул инвесторов, сообщили «Ведомостям» три человека, участвовавших в подготовке проекта, и подтвердил источник, знакомый с планами РФПИ. В дублер Кутузовского проспекта планируют вложиться крупнейший суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и другие арабские фонды, в том числе регулярный партнер РФПИ Mubadala из ОАЭ, знают два человека, работающих над проектом.

По соглашению от 2015 г. PIF обязался инвестировать в проекты РФПИ $10 млрд.

Эта дорога протянется от «Москва-сити» (улица Минская) до платного обхода Одинцова. Сейчас ее проектирует УК «Лидер»: в 2014 г. его структура заключила концессионное соглашение с Москвой.