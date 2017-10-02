Экономика
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Ольга Адамчук
Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4419 от 02.10.2017 под заголовком: Дорога дорожает

Стоимость главной дороги Крыма выросла почти на 30 млрд рублей

Траты на дорогу «Таврида» продолжают увеличиваться – из-за дороговизны строительных материалов и отсутствия проектной документации, полагают эксперты

Строительство федеральной автодороги «Таврида», ведущей к Керченскому мосту, началось в мае. Как заявил замминистра экономического развития Сергей Назаров (цитата по ТАСС), по заключению проектировщиков, дорога стоит 168 млрд руб., но с учетом экспертизы, которая необоснованные траты всегда исключает, обойдется в 166 млрд.

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