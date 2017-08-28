Власти Крыма сообщили о проблемах на государственных стройках в регионе

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру полуострова
Д. Абрамов / Ведомости
Ввод почти трети объектов федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма будет перенесен на 2018 г., сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона Виталий Нахлупин.
«Из 113 объектов ФЦП, запланированных к вводу на 2017 г., 37 объектов, по нашим оценкам на сегодняшний день, имеют большую вероятность неввода в этом году», – уточнил он. Власти Крыма постараются перевести пять из этих 37 объектов в список вводных в этом году, добавил Нахлупин. Всего ФЦП развития Крыма до 2020 г. предполагает строительство 350 объектов.
По мнению Нахлупина, основные причины отставания в строительстве объектов ФЦП связаны с некачественной подготовкой проектно-сметной документации: «Сделано это было некачественно, не в сроки, с огромнейшими доработками в последующий период». Он отметил, что в течение строительства приходится менять ошибочные проектные решения. «Мы строим и вынуждены в течение строительства ошибочные проектные решения менять на ходу. Естественно, это не позволяет развернуться и работать по проекту», – отметил он. Кроме того, на стройках высокая конкуренция между подрядчиками за технику, которую можно арендовать, ее недостаток привел к тому, что компании «находятся в достаточно критических сроках по исполнению тех или иных проектов», пояснил Нахлупин.
Власти Крыма подали около 20 исковых заявлений за последние два месяца в отношении подрядчиков, которые срывают сроки строительства: «Из 32 объектов, наверное, где-то более чем по 20 уже находятся дела в судах. Речь в исках идет о взыскании пени и штрафов и о расторжении некоторых контрактов с особо нерадивыми подрядчиками, мы эту работу начали порядка двух месяцев назад». Он не исключил, что ряд судебных споров закончатся мировыми соглашениями.
ФЦП развития Крыма и Севастополя до 2020 г. принята в августе 2014 г. Главными объектами финансирования остаются инфраструктурные проекты: федеральная автотрасса «Таврида» и автоподход к Керченскому мосту, а также объекты энергетики. Финансирование ФЦП на 2015–2020 гг. было утверждено в размере 708 млрд руб., ее обновленную редакцию утверждал премьер Дмитрий Медведев в июне 2015 г. В том числе из федерального бюджета на крымскую ФЦП будет направлено 679,7 млрд, из внебюджетных источников – 28,4 млрд. Самый дорогой объект в ФЦП – Керченский мост.
В июне аудиторы Счетной палаты (СП) пришли к выводу, что ФЦП «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 г.» исполняется неэффективно. Об этом сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Белом доме. Специалисты СП зафиксировали при реализации ФЦП низкий уровень освоения бюджетных средств (23,6% в 2015 г., 63% – в 2016-м) и слабое привлечение средств из внебюджетных источников (6% и 2,6% соответственно). Причиной называется «отсутствие эффективной системы управления» ФЦП.
Аудиторы также отмечали проблемы в строительстве: из предусмотренных планом возведения 448 объектов отставание было зафиксировано по 180 объектам (40,2%).
Как строят Керченский мост
Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
16 июня 2017 г. Строители завершили сборку железнодорожной арки Крымского моста
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Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
5 мая 2017 г. строители Крымского моста помогли поднять со дна самолет времен Великой Отечественной войны
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Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
Половина опор моста была готова к 4 мая 2017 г.
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Бетонирование фарватерной опоры Крымского моста
6 апреля 2017 г. Началось бетонирование фарватерной опоры Крымского моста
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Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
2 февраля 2017 г. строители начали соединять пролетами установленные в Керченском проливе опоры надводной части будущего моста. «Первый участок, где стартовала подобная операция, расположен между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала», – говорится в пресс-релизе. В сообщении отмечается, что всего предстоит возвести пролеты протяженностью более 6 км
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Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
К началу 2017 г. было погружено 50% от всего объема свай моста в Крым
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Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
24 октября строители установили первую плиту проезжей части Керченского моста
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Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
В конце августа 2016 г. началась сборка судоходных арок Крымского моста
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Д. Симаков / Ведомости
Мост через Керченский пролив (Керченский мост) соединит материковую часть России и Крым. Протянувшись от полуострова Тамань до Керчи, 19-километровый мост станет самым протяженным в России. На первом этапе были построены так называемые «рабочие мосты» – от косы Тузла до одноименного острова (РМ1), от о. Тузла до фарватера (РМ2) и от фарватера до Керчи (РМ3). Последний еще достраивается. По рабочим мостам к месту строительства доставляются техника и стройматериалы. Впоследствии они будут демонтированы. Именно на одну из опор РМ2 (на фото) в марте налетел турецкий сухогруз «Лира»
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Д. Симаков / Ведомости
Глубина акватории Керченского пролива не превышает 10 м. При этом примерно половина моста будет расположена на суше (Тузлинская коса и о. Тузла). Но грунты как на суше, так и на морском дне нестабильные, к тому же в этом районе возможна сейсмическая активность до 9 баллов. Поэтому мост будет возведен не на насыпи, а на трубчатых сваях. В некоторых местах их придется забивать на глубину свыше 90 м. На первом этапе сваи забиваются с помощью вибропогружателя, который устанавливается на верхней части трубы (см. фото). В некоторых случаях сваи устанавливаются не вертикально, а под углом для усиления конструкции фундамента. В таких случаях используется каркас-кондуктор (на фото)
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Д. Симаков / Ведомости
Трубчатые сваи по большей части – это обыкновенные трубы для магистральных газопроводов: длиной 12 м, диаметром 1420 мм и толщиной стенок до 20 мм. В колонны необходимой длины трубы свариваются прямо на площадке строительства моста, там же на них наносится антикоррозионное покрытие. Всего на строительство моста уйдет около 7500 труб большого диаметра общим весом 240 000 т. В случае если трубу надо забить глубоко, после вибропогружателя используется гидравлический молот (на заднем плане). В отдельных случаях забивание одной сваи может длиться свыше 30 часов
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Д. Симаков / Ведомости
Строительство моста началось в марте 2016 года. Стройка ведется круглосуточно в три смены. Сейчас на объекте трудятся более 3000 рабочих
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Д. Симаков / Ведомости
Движение через Керченский пролив не перекрывается. На фото видно, как корабль проходит по фарватеру между двумя рабочими мостами. Фарватер придется перекрыть на несколько дней в августе 2017 года, когда строители будут монтировать арки автомобильного и железнодорожного мостов
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Д. Симаков / Ведомости
Последний недостроенный рабочий мост – от фарватера до Керчи. Фото 2016 г.
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Д. Симаков / Ведомости
На о. Тузла осталось примерно с десяток жилых домов, но в них никто не живет
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Д. Симаков / Ведомости
Свая погружена на глубину 72 м. На каждой свае есть разметка длины, чтобы строителям было проще ориентироваться
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Д. Симаков / Ведомости
Эти сваи еще только предстоит установить. На фото видно, что антикоррозионное покрытие на трубы наносится частично. Им покрываются только те участки, которые будут находиться в морской воде. Строители уверяют, что срок службы антикоррозионного покрытия составит 1000 лет
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Д. Симаков / Ведомости
Эти сваи установлены рядом с рабочим мостом. Они используются в качестве опоры для установки кранов. По мере продвижения строительства трубы будут извлекаться и переустанавливаться дальше
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Д. Симаков / Ведомости
На сухопутной части трубы забиваются примерно вровень с поверхностью, заливаются внутри цементом и служат опорой для фундамента. Здесь работы уже завершены. Всего строителям предстоит смонтировать 595 опор
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Д. Симаков / Ведомости
Параллельно со строительством моста ведется отсыпка грунта и расширение косы и острова
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Д. Симаков / Ведомости
Мимо стройки время от времени курсируют пограничные катера. Они могут развивать скорость свыше 40 узлов
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Д. Симаков / Ведомости
Сейчас все необходимое для стройки с материковой части завозится с суши. Но строители уже построили причал и обустраивают площадку перед ним (на фото). Вскоре большая часть грузов будет доставляться по морю
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Д. Симаков / Ведомости
Строительный городок из нескольких построек расположен на окраине станицы Тамань (ближайший населенный пункт к мосту). В нем есть столовая, тренажерный зал, а сами строители живут в нескольких трехэтажных модульных домах со всеми коммуникациями. Когда мост будет сдан, городок демонтируют, а на его месте будет построено жилье