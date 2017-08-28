Власти Крыма сообщили о проблемах на государственных стройках в регионе

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру полуострова Д. Абрамов / Ведомости

Ввод почти трети объектов федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма будет перенесен на 2018 г., сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона Виталий Нахлупин.

«Из 113 объектов ФЦП, запланированных к вводу на 2017 г., 37 объектов, по нашим оценкам на сегодняшний день, имеют большую вероятность неввода в этом году», – уточнил он. Власти Крыма постараются перевести пять из этих 37 объектов в список вводных в этом году, добавил Нахлупин. Всего ФЦП развития Крыма до 2020 г. предполагает строительство 350 объектов.

По мнению Нахлупина, основные причины отставания в строительстве объектов ФЦП связаны с некачественной подготовкой проектно-сметной документации: «Сделано это было некачественно, не в сроки, с огромнейшими доработками в последующий период». Он отметил, что в течение строительства приходится менять ошибочные проектные решения. «Мы строим и вынуждены в течение строительства ошибочные проектные решения менять на ходу. Естественно, это не позволяет развернуться и работать по проекту», – отметил он. Кроме того, на стройках высокая конкуренция между подрядчиками за технику, которую можно арендовать, ее недостаток привел к тому, что компании «находятся в достаточно критических сроках по исполнению тех или иных проектов», пояснил Нахлупин.

Власти Крыма подали около 20 исковых заявлений за последние два месяца в отношении подрядчиков, которые срывают сроки строительства: «Из 32 объектов, наверное, где-то более чем по 20 уже находятся дела в судах. Речь в исках идет о взыскании пени и штрафов и о расторжении некоторых контрактов с особо нерадивыми подрядчиками, мы эту работу начали порядка двух месяцев назад». Он не исключил, что ряд судебных споров закончатся мировыми соглашениями.

ФЦП развития Крыма и Севастополя до 2020 г. принята в августе 2014 г. Главными объектами финансирования остаются инфраструктурные проекты: федеральная автотрасса «Таврида» и автоподход к Керченскому мосту, а также объекты энергетики. Финансирование ФЦП на 2015–2020 гг. было утверждено в размере 708 млрд руб., ее обновленную редакцию утверждал премьер Дмитрий Медведев в июне 2015 г. В том числе из федерального бюджета на крымскую ФЦП будет направлено 679,7 млрд, из внебюджетных источников – 28,4 млрд. Самый дорогой объект в ФЦП – Керченский мост.

В июне аудиторы Счетной палаты (СП) пришли к выводу, что ФЦП «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 г.» исполняется неэффективно. Об этом сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Белом доме. Специалисты СП зафиксировали при реализации ФЦП низкий уровень освоения бюджетных средств (23,6% в 2015 г., 63% – в 2016-м) и слабое привлечение средств из внебюджетных источников (6% и 2,6% соответственно). Причиной называется «отсутствие эффективной системы управления» ФЦП.

Аудиторы также отмечали проблемы в строительстве: из предусмотренных планом возведения 448 объектов отставание было зафиксировано по 180 объектам (40,2%).

Как строят Керченский мост