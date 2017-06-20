Счетная палата выявила неэффективное использование средств в Крыму

Аудиторы Счетной палаты (СП) пришли к выводу, что федеральная целевая программа (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года» исполняется неэффективно. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Белом доме.

Специалисты СП зафиксировали при реализации ФЦП низкий уровень освоения бюджетных средств (23,6% в 2015 г., 63% – в 2016-м) и слабое привлечение средств из внебюджетных источников (6% и 2,6% соответственно). Причиной называется «отсутствие эффективной системы управления» ФЦП.

У СП также возникли вопросы к дирекции по управлению ФЦП. Финансирование деятельности структуры (163 млн и 157 млн руб. в 2016 и 2017 гг. соответственно) названо необоснованным. По данным СП, 30 из 60 штатных должностей занимают руководители и их заместители. В 2016 г. среднемесячные выплаты руководству дирекции составили от 472 600 до 607 500 руб., а сотрудникам неруководящего звена – 302 800 руб.

Аудиторы также отмечают проблемы в строительстве: из предусмотренных планом возведения 448 объектов отставание зафиксировано по 180 объектам (40,2%).

Информационные системы Крыма и Севастополя не соответствуют единым требованиям к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Отдельно в документе описаны и причины финансовых сложностей. Так, по состоянию на 1 января 2017 г. задолженность по уплате налогов и сборов в бюджет Крыма составила 665,9 млн руб., в бюджет Севастополя – 162,4 млн руб. (увеличилась с начала в 2016 г. в 3,6 и 2,1 раза соответственно). «Сокращение задолженности в значительной мере зависит от уровня взаимодействия органов исполнительной власти Крыма и Севастополя и налоговых органов», – подчеркивается в отчете аудиторов. Они также установили, что в Крыму отсутствуют сведения о составе налогоплательщиков-льготополучателей и необходимые данные для расчета оценки эффективности предоставленных налоговых льгот по их видам и категориям, это повлекло «некачественное и неполноценное» проведение учета налоговых льгот. Не лучше ситуация и с дебиторской задолженностью: за 2016 г. в Крыму и Севастополе она возросла в 1,9 и 2,3 раза, составив 9,1 млрд и 2,7 млрд руб. соответственно.

В письме главы СП предлагается поручить Минэкономики принять меры для более эффективного управления ФЦП и «обратить внимание» на направляемый объем средств для содержания сотрудников дирекции. В Белом доме потребовали принять «исчерпывающие меры» до 1 июля.