Винодельню рядом с «дворцом Путина» купил Геннадий Тимченко
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О смене собственников винодельни «Усадьба Дивноморское» свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. С 28 декабря 2018 г. компания «Лазурная ягода», которая владеет всеми активами винодельни, принадлежит ассоциации «Развитие аграрных инициатив» (РАИ). Последнюю в свою очередь учредили в 2016 г. бизнесмен Геннадий Тимченко и некий Владимир Колбин. На 4 апреля прошлого года оба предпринимателя входили в состав руководящего органа ассоциации, следует из ее документов, предоставленных в Минюст.
Тимченко и Колбин действительно вошли в этот винный проект, известно человеку, осведомленному об этом от участников сделки. Тимченко рассматривает виноделие как перспективное направление для инвестирования, указывает его знакомый, поэтому после оценки актива партнеры решили приобрести «Лазурную ягоду». Об интересе Тимченко к виноделию говорил газете «Коммерсантъ» в 2015 г. представитель бизнесмена. В том же году его фирма «Кариньян» была конкурентом «Абрау-Дюрсо» на аукционе по продаже виноградников в Краснодарском крае, но проиграла.
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