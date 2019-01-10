«Дикси» начала избавляться от супермаркетов «Виктория» в Московском регионе
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Один из крупнейших продовольственных ритейлеров России – группа «Дикси» обсуждает продажу супермаркетов «Виктория» в Московском регионе. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудник группы, работники одного из столичных супермаркетов и менеджер конкурента «Дикси», с которым обсуждалась возможность покупки части магазинов. Он утверждает, что часть столичных площадей «Виктории» может быть продана крупнейшей торговой сети страны – X5 Retail Group, которая управляет магазинами у дома «Пятерочка», супермаркетами «Перекресток» и гипермаркетами «Карусель».
Сотрудник одной из «Викторий» на севере Москвы рассказал, что персоналу магазина уже объявили о закрытии супермаркета весной по завершении срока аренды, остальные точки отойдут другим торговым сетям либо закроются.
Супермаркеты «Виктория» работают всего в трех регионах – Москве и Подмосковье, а также в Калининградской области. Всего в сети 129 магазинов, в том числе в Московском регионе 50. В сети магазинов у дома «Дикси», по ее данным, на начало 2018 г. 2534 магазина.
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