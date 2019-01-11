Расчисткой завала на реке Бурее займутся военные
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По поручению президента России Владимира Путина к расчистке русла реки Буреи, перекрытого разрушившейся сопкой, присоединилось Минобороны.
Завал на реке, питающей Бурейскую ГЭС (принадлежит «Русгидро»), произошел 11 декабря примерно в 120 км от электростанции. Глава Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексей Маслов говорил «Коммерсанту», что гранитную сопку мог разрушить гигантский метеорит. По данным «Русгидро», в районе не было зафиксировано сейсмической активности, которая должна была бы сопровождать падение крупного космического тела.
Сейчас Бурейская ГЭС работает за счет запасов, накопленных в водохранилище. Решением Федерального агентства водных ресурсов (ФАВР) с 29 декабря расход воды гидростанцией был сокращен с 820 до 600−700 куб. м в секунду, сообщил «Ведомостям» представитель агентства. Сейчас станция работает нормально, по графику ФАВР, сказал представитель «Русгидро», но на сколько, по расчетам компании, ГЭС хватит запасов воды, уточнить не смог.
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