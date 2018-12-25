Работа Бурейской ГЭС может быть приостановлена

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«РусГидро»

Запасы Бурейского водохранилища, питающего одноименную ГЭС, могут быть исчерпаны до того, как будет освобождено русло реки Буреи, перекрытое обрушившейся сопкой, считает председатель правления «Совета рынка» Максим Быстров (входит в совет директоров «Русгидро» в качестве независимого директора).

О перекрытии русла реки в Верхнебуреинском районе Хабаровского края стало известно 23 декабря. Глава района Алексей Маслов объяснил «Коммерсанту», что гранитную сопку мог разрушить гигантский метеорит. По данным «Русгидро», в районе не было зафиксировано сейсмической активности, которая должна была сопровождать падение крупного космического тела. Бурейская ГЭС продолжает работает в штатном режиме за счет водохранилища, сообщил «Ведомостям» представитель «Русгидро»: «Мы пока работаем без изменения режима по согласованию с Федеральным агентством водных ресурсов и системным оператором. Вода пока есть. Зимой так и так нет притока сильного, всегда работа идет за счет водохранилища Бурейской ГЭС».