В Бурейском районе Приамурья вводился режим ЧС

Авария на Нижне-Бурейской ГЭС не угрожает затопить населенные пункты ниже по Бурее, заверяют чиновники

Во всех населенных пунктах ниже по течению Буреи отслеживается уровень воды и созданы временные гидропосты Максим Стулов / Ведомости

В Бурейском районе Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации после аварии на Нижне-Бурейской ГЭС. Это сообщает сайт регионального управления МЧС. Во всех населенных пунктах ниже по течению Буреи отслеживается уровень воды и созданы временные гидропосты. Главы поселений сделали подворовый обход и оповестили население о случившемся. Угрозы подтопления населенным пунктам нет, считают в МЧС. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС Приамурья. На месте происшествия работает оперативная группа Бурейского пожарно-спасательного гарнизона, из Благовещенска следует оперативная группа Главного управления МЧС России по Амурской области. В Главном управлении создан оперативный штаб.

По данным МЧС, 24 августа в 20.24 по местному времени (14.24 мск) при штатном маневрировании в пролете №1 водосливной плотины Нижне-Бурейской ГЭС был поврежден затвор и подтопило пристанционную площадку. Никто не пострадал, оборудование машинного зала ГЭС повреждений не получило.

По предварительным данным, авария случилась из-за разрушения фрагмента левобережной опоры, что вызвало неконтролируемый сброс воды, сообщил на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) вице-премьер Амурской области Алексей Венглинский. «По предварительным данным, причиной аварии стало разрушение "пальца" левобережной опоры сегмента затвора №1 с разрушением привода и обрушением затвора в нижний бьеф (участок реки, примыкающий к плотине. - "Интерфакс"). В результате через поврежденный затвор начался неконтролируемый сброс воды в объеме 2600 кубометров в секунду», - цитирует чиновника «Интерфакс». Специалисты считают, что достичь необходимого уровня воды можно будет за 10-11 суток при условии, что сброс будет не более 2600 кубометров в секунду.

После заседания комиссии стало известно, что режим ЧС отменен. Это ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства. Принято решение о переходе к режиму повышенной готовности.

Сейчас вода через ГЭС пропускается через пролет №1 водосливной плотины, остальные пролеты закрыты. Сбросной расход - 2600 м3/с, приток около 700 м3/с, уровень верхнего бьефа 137,9 м, сообщает МЧС. Для ремонта спускается вода из Нижне-Бурейского водохранилища. Пристанционная площадка осушена.

Уровень сброса воды не угрожает затоплением населенных пунктов, объясняет ведомство. Подтопление «начинается при сбросах с Нижне-Бурейской ГЭС, превышающих 7500 м3/с, что в 3 раза больше, чем текущие расходы воды». Это же говорится в комментарии «Русгидро». То же агентству ТАСС сообщили в пресс-службе ГЭС. Там заверили, что ситуация находится под контролем.

Между тем губернатор Амурской области Александр Козлов на заседании комиссии по ЧС заявил, что оперативный дежурный Бурейского района сообщил правительству региона о случившемся в 22.35, то есть через два часа пять минут после аварии. Как сообщает «Интерфакс», Козлов потребовал выяснить, почему произошла такая задержка. Зампред правительства области Алексей Венглинский отметил, что задержка не позволила вовремя организовать все необходимое для защиты и информирования населения.

«Гидрологическая обстановка в Приамурье спокойная, уровни воды на основных реках ниже нормы, - сообщили в 8.00 мск агентству ТАСС в областном управлении МЧС. - В связи с аварией на Нижне-Бурейской ГЭС реки Бурея и Амур смогут принять паводковые воды без подтопления населенных пунктов».

25 августа в регион должны приехать проектировщики Нижне-Бурейской ГЭС. Они должны будут установить причину аварии и определить способ и сроки ее устранения, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства. Чиновники ждут результатов работы специалистов к 30-31 августа.

Нижне-Бурейская ГЭС - контррегулятор Бурейской ГЭС, вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Она строится с 2010 г. и является одним из приоритетных проектов инвестиционной программы «Русгидро», напоминает «Интерфакс». 3 августа «Русгидро» ввело в эксплуатацию три гидроагрегата Нижне-Бурейской ГЭС. Команду на начало работы дал президент Владимир Путин. Проектная мощность станции - 320 МВт (четыре гидроагрегата), среднегодовая выработка - 1 млрд 650 млн кВт\ч. Кроме выработки электроэнергии станция выполняет еще одну важную функцию - выравнивает неравномерные в течение суток сбросы с Бурейской ГЭС.