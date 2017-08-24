«Русгидро» спускает Нижне-Бурейское водохранилище из-за повреждения на ГЭС

ПАО «Русгидро» срабатывает (спускает воду) из Нижне-Бурейского водохранилища для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Министерство уточнило, что «при штатном маневрировании в пролете N1 произошло повреждение левобережной опоры сегментного затвора Нижне-Бурейской ГЭС», которое привело к подтоплению пристанционной площадки. Пострадавших нет, оборудование машинного зала ГЭС не получило повреждений. Пресс-служба «Русгидро» сообщила, что пристанционная площадка уже осушена.

На Нижне-Бурейской ГЭС пять сегментных затворов для регулирования уровня холостого сброса воды из водохранилища. В настоящее время сбросные расходы Нижне-Бурейской ГЭС осуществляются через пролет N1. Остальные пролеты закрыты. Сбросной расход - 2600 куб. м в секунду, приток около 700 куб. м в секунду, уровень верхнего бьефа 137,9 м.

Такой уровень сбросов не представляет угрозы для населенных пунктов ниже по течению. Как уточнили в «Русгидро», подтопление населенных пунктов начинается в том случае, если сбросы с Нижне-Бурейской ГЭС превышают 7500 куб. м в секунду.

Нижне-Бурейская ГЭС - контррегулятор Бурейской ГЭС, вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Проектная мощность - 320 МВт. Генеральный подрядчик строительства станции - АО «Трест Гидромонтаж», долю в котором «Русгидро» продало АО «ТЭК Мосэнерго», которое в настоящее время контролируется Игорем Ротенбергом.