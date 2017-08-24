Нижне-Бурейская ГЭС сообщила о нештатной ситуации

На Нижне-Бурейской ГЭС ПАО «Русгидро» подтоплена пристанционная площадка из-за повреждения одного из затворов, вода сбрасывается с превышением нормативов. Ситуация не угрожает населенным пунктам ниже по течению, нарушений электроснабжения нет.

«Произошло повреждение одного из пяти затворов. Мы сейчас осуществляем сброс воды через первый затвор с повышенным нормативом, но угрозы для населенных пунктов нет. Подтопило пристанционную площадку, но мы открыли люки и вода уходит», - сообщил заместитель директора станции Владимир Горшенин. Населенным пунктам ниже по течению ничего не угрожает, заверил Горшенин: текущий уровень сброса - 2600 куб. м в секунду, разрешенный - 7500 куб. м в секунду.

Авария произошла поздно вечером в четверг по местному времени, ее причины пока неизвестны.

Ситуация находится на контроле регионального управления МЧС. «Собран оперативный штаб. Пока собираем сведения о масштабах аварии. Мы связались с руководством станции, идет оперативный обмен информацией», - сообщил собеседник агентства.

Нижне-Бурейская ГЭС - контррегулятор Бурейской ГЭС, вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Проектная мощность станции - 320 МВт (четыре гидроагрегата), среднегодовая выработка - 1 млрд 650 млн кВт\ч. Помимо выработки электроэнергии важной функцией Нижне-Бурейской ГЭС является выравнивание неравномерных в течение суток сбросов с Бурейской ГЭС.

Строительство Нижне-Бурейской ГЭС ведется с 2010 г., сооружение станции является одним из приоритетных проектов инвестпрограммы «Русгидро». В начале августа введены в эксплуатацию три агрегата ГЭС.