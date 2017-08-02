С начала года в России произошла четвертая крупная авария в энергосистеме

На несколько часов Дальний Восток остался без света, были остановлены поезда и поставки электроэнергии в Китай

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Причина аварии – короткое замыкание в сетях Максим Стулов / Ведомости

Во вторник, 1 августа, в российской энергетике произошла очередная крупная авария. Под действием противоаварийной автоматики отключилось пять воздушных линий на 220 и 500 кВ, сказал представитель ФСК (владеет магистральными сетями). В результате две части энергосистемы Востока оказались изолированными. По данным Минэнерго, отключение произошло в 14.07 по московскому времени.