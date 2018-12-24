Разрушенная сопка перекрыла реку, питающую Бурейскую ГЭС

По подсчетам аналитиков, разбор завала займет год и будет стоить около 8 млрд рублей

Статья опубликована в № 4724 от 25.12.2018 под заголовком: Бурейская ГЭС осталась без Буреи

Решения, что делать с завалом из горных пород, будут приняты после того, как завершится его обследование, рассказал представитель Минэнерго Кадр из видео

Бурейская ГЭС перешла на работу за счет водохранилища – река Бурея перекрыта обвалившимся грунтом, сообщил представитель «Русгидро», которой принадлежит гидроэлектростанция. Воды в водохранилище достаточно для работы вплоть до весны, заверил он, станция работает в штатном режиме.

Обвал грунта произошел в Верхнебуреинском районе Хабаровского края примерно в 100 км выше ГЭС. Реку загородила вершина сопки, разрушенной метеоритом, объяснил «Коммерсанту» глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов: при пессимистичном сценарии не исключено подтопление поселка Чекунда (он расположен еще 10 км выше по реке Бурее), где проживает около 300 человек.

«Никто пока не знает, почему обвалилась гора из гранитных пород. Никаких следов метеорита не видно, ничто не выжжено, воронки в округе нет. Приборы Бурейской ГЭС не фиксировали сейсмических колебаний. Землетрясения не было. Если бы упал метеорит, все должно было вздрогнуть, приборы чувствительные и должны были зафиксировать», – возражает Маслову представитель «Русгидро».

Обвалившийся грунт имеет длину порядка 800 м, ширину свыше 400 м и высоту от 80 до 160 м, сообщил Маслов. Для восстановления естественного притока воды в водохранилище Бурейской ГЭС необходима расчистка русла.

Решения, что делать с завалом из горных пород, будут приняты после того, как завершится его обследование, рассказал представитель Минэнерго. В завале около 50 млн т горной породы, на ее разбор требуется около 50 000 т промышленной взрывчатки, подсчитал аналитик АКРА Максим Худалов. «10–15 крупных экскаваторов и около 200 большегрузных самосвалов смогут разобрать такую горную массу за год, – предполагает он. – Стоимость разборки завала может вылиться в 7–8 млрд руб. – и это без учета аренды техники».

Представитель «Русгидро» не стал комментировать, как будет работать станция, если на разбор уйдет год, но заметил, что для оценки ситуации нужно понять, как много воды будет фильтроваться через завал и притоки, как пойдут будущие паводки. «Варианта, что станция будет остановлена, никто не рассматривает. У этой реки есть нагрузка по водоснабжению. Это дешевая электроэнергия для Дальнего Востока. Если грузить тепловые станции, стоимость принципиально разная», – комментировал представитель «Русгидро».

По данным «Системного оператора», суммарная установленная мощность Объединенной энергетической системы Востока («ОЭС Востока»), к которой относится Бурейская ГЭС, составляет 9,5 ГВт. Исторический максимум потребления в энергосистеме был зафиксирован 24 января 2018 г. и составил 5,6 ГВт. Установленная мощность Бурейской ГЭС – 2 ГВт, расчетная мощность – около 1,3 ГВт. В случае выбытия станции в «ОЭС Востока» достаточно мощности, чтобы это компенсировать, считает аналитик АКРА Наталья Порохова. «График загрузки Бурейской ГЭС на сегодня ничем не отличается от предыдущих графиков», – заверил представитель «Системного оператора».

Основа «ОЭС Востока» – тепловые электростанции, среднегодовая загрузка которых в последние семь лет не превышала 50%, а загрузка Бурейской ГЭС за тот же период составляла 35% с небольшими сезонными колебаниями, знает старший аналитик центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Юрий Мельников: «Установленная мощность электростанций «ОЭС Востока» вдвое больше максимума электрической нагрузки».

Угрозы нарушения электроснабжения потребителей нет, считает директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак. «Продолжительность работы станции зависит от многих факторов, прогнозировать ситуацию точно в условиях низкой приточности в зимнее время довольно сложно, но рисков разгрузки станции в ближайшие недели нет», – передал Грабчак через представителя.

Представители Федерального агентства водных ресурсов, краевого МЧС и администрации Верхнебуреинского района до вечера понедельника не ответили на запросы «Ведомостей».