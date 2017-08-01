Россия приостановила поставки электроэнергии в Китай

Во вторник в Хабаровском крае действием защит отключились несколько линий электропередач, принадлежащих ФСК, сообщило Минэнерго Максим Стулов / Ведомости

Во вторник в Хабаровском крае действием защит отключились несколько линий электропередач, принадлежащих ФСК, сообщило Минэнерго. Произошло разделение энергосистемы Востока на две изолированные части по сечению «Переход через реку Амур», говорится в сообщении. По предварительной информации, мощность отключенных потребителей составляет более 400 МВт. Причины аварии выясняются, ведутся аварийно-восстановительные работы, отмечает ведомство.

В результате аварии были приостановлены поставки электроэнергии в Китай, сказал представитель «Интер РАО» (компания является единственным оператором экспорта-импорта электроэнергии). Причины аварии выясняются, сказал представитель «Системного оператора». Получить комментарий представителя ФСК пока не удалось.

Информация будет дополняться.

Хроника отключений

В пятницу из-за сработавшей автоматики отключились линии электропередач ФСК в Краснодарском крае. Это привело к отключению всех четырех веток энергомоста через Керченский пролив в Крым. Причиной отключения стали установившиеся аномально высокие температуры воздуха в Юго-Западном энергорайоне Краснодарского края, сообщало Минэнерго. После отключения энергосистемы Крыма и Севастополя работали автономно, дефицит мощности на полуострове составлял около 1000 МВт. В течение часа энергоснабжение Крыма было восстановлено.

Похожие аварии происходили в мае-июне в Сибири. В мае на объектах ФСК уже происходила авария. В Хакасии из-за ошибки персонала отключалась подстанция на 500 кВ «Означенное», входящая в филиал ФСК «МЭС Сибири». В результате были обесточены подстанции на принадлежащих UC Rusal Саяногорском и Хакасском алюминиевых заводах. Снижение нагрузки на заводы составило 1433 МВт, был зафиксирован сбой технологических процессов. Из-за аварии почти на 40 минут в резерв были переведены два гидрогенератора на Саяно-Шушенской ГЭС, нагрузка еще на одном снизилась с 580 до 10 МВт. В общей сложности станция снизила нагрузку на 1600 МВт.

А в июне одновременно под действием противозащитной автоматики отключились несколько воздушных линий электропередачи ФСК в Красноярском крае. В то же время на Березовской ГРЭС «Юнипро» отключился энергоблок №2 мощностью 800 МВт. Авария также отключила семь генераторов по 333 МВт на Богучанской ГЭС (принадлежит пополам UC Rusal и «Русгидро»), произошел полный сброс нагрузки станции без потери собственных нужд. Точные причины аварии устанавливаются, заявлял представитель компании: предположительно, нарушение произошло вне сетей ФСК.

В результате восточная часть энергосистемы Сибири, в которую входят Красноярская, Иркутская, Бурятская и Забайкальская энергосистемы, отделилась от единой энергосистемы России. Братский, Иркутский и Красноярский алюминиевые заводы лишились нагрузки на 3,4 ГВт.