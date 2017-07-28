Крым остался без электроэнергии

Энергосистемы Крыма и Севастополя работают автономно Е. Разумный / Ведомости

В пятницу около двух часов дня отключились все четыре линии энергомоста, по которым через Керченский пролив поступает электроэнергия из Краснодарского края в Крым. Об этом сообщило Министерство энергетики России.

Энергосистемы Крыма и Севастополя работают автономно, дефицит мощности на полуострове составляет около 1000 МВт.

Установившиеся аномально высокие температуры воздуха в Юго-Западном энергорайоне Краснодарского края стали причиной аварийного отключения линий электропередачи 500 кВ, что привело к отключению линий, по которым осуществляется энергоснабжение Крыма, уточняет Минэнерго. В настоящий момент ведутся работы по подключению воздушных линий электропередачи.

«Четыре линии энергомоста в данный момент не работают. Причины сейчас выясняются», - цитирует «Интерфакс» министра энергетики Крыма Вадима Беляка. По его словам, сработала автоматика на подходах к энергомосту на краснодарской стороне. По информации «Крыминформа», без света оставались Севастополь, Ялта, Феодосия, Судак, Керчь и другие города. Крупные объекты инфраструктуры сейчас подключаются к резервным источникам питания. Источник ТАСС сообщает, что энергоснабжение региона будет восстановлено к 16.00 мск.

Гендиректор мобильного оператора ФГУП «Крымтелеком» Владимир Дрозденко сообщил «Ведомостям», что мобильная связь на полуострове работает в штатном режиме. Мобильная связь была доступна, подтверждает гендиректор другого мобильного оператора «КТК Телеком» (бренд Volna Mobile) Дмитрий Клименко.

Проблемы с энергоснабжением региона возникли осенью 2015 г., когда на территории Херсонской области были подорваны опоры линий электропередачи, обеспечивавшие переток энергии на полуостров. Они обеспечивали подачу в Крым до 650 МВт мощности при потребности региона в 900-950 МВт. На пике потребления Крыму необходимо до 1300 МВт.

После ввода энергомоста через Керческий пролив в 2016 г. Крым стал получать из Краснодарского края 800 МВт. Чтобы обеспечить энергобезопасность региона, было принято решение о строительстве двух электростанций - в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 МВт, работы ведет «дочка» «Ростеха» «Технопромэкспорт». Также до августа будет проведен конкурс на строительство электростанций малой мощности в районе Сак (всего на 120 МВт). В начале июля Siemens пожаловался, что турбины, произведенные им для «Технопромэкспорта» и предназначавшиеся для строительства электростанции в Тамани, в обход санкций были поставлены в Крым.

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