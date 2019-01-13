Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4731 от 14.01.2019 под заголовком: Европа сама не справится

Европа даст «Газпрому» шанс

Проблемы основных конкурентов могут позволить российской компании усилить свои позиции на ключевом рынке
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«Газпром» в 2018 г. установил третий подряд рекорд экспорта в Европу и Турцию – свыше 200 млрд куб. м, и в ближайшие пять лет может увеличить и поставки, и долю европейского рынка.

В конце декабря о трудностях, с тем чтобы удерживать поставки газа в Европу на нынешней отметке, сообщил министр энергетики Алжира Мустафа Гитони. В 2017 г. Алжир поставил в Европу по трубопроводам и в виде СПГ 49,6 млрд куб. м газа, но рост потребления в Алжире таков, что экспорт газа уже в 2022 г. окажется под вопросом, предупредил Гитони (цитата по Algeria Times): «Нам хватит только на наши внутренние нужды». Сейчас страна добывает 130 млрд куб. м и половину потребляет сама.

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