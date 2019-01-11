Экспорт «Газпрома» стал рекордным третий год подряд

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Единого подхода к расчету объемов экспорта в дальнее зарубежье нет Александр Рюмин / ТАСС

Минэнерго подвело основные итоги деятельности отраслей ТЭКа за 2018 г. Экспорт российского газа год к году увеличился более чем на 8% и превысил 243 млрд куб. м, следует из данных министерства. «Экспорт выше на 20 миллиардов кубических метров газа [по сравнению с 2017 г.]», − сообщил министр энергетики Александр Новак президенту России, рассказывая об итогах работы топливно-энергетического комплекса в 2018 г. Министр объяснил это ростом трубопроводных поставок и вводом в эксплуатацию новых мощностей по сжижению газа – завода «Ямал СПГ».

Большую часть прироста (около 10,5 млрд куб. м) обеспечил именно новый завод «Новатэка». При этом экспорт «Газпрома» должен был превысить обещанные летом «более 200 млрд куб. м», следует из расчетов министерства, хотя точных значений экспорта монополии министр называть не стал. Поставки «Газпрома» в дальнее зарубежье на самом деле превысили 200 млрд куб. м, знает собеседник «Ведомостей», близкий к Минэнерго. Представитель «Газпрома» никак не комментирует расчеты министерства, уточнив, что компания раскроет данные по экспорту позднее.

Начиная с 2016 г., когда «Газпром» поднял планку экспорта газа в дальнее зарубежье до рекордных на тот момент 178,3 млрд куб. м, расчет этого показателя превратился в увлекательнейшее занятие, а топ-менеджмент компании регулярно подчеркивает его значимость. На фоне роста европейского спроса «еще большую актуальность приобретают новые экспортные газотранспортные проекты поставки нашего российского газа на зарубежные рынки − это и «Турецкий поток», и «Северный поток − 2», − говорил Миллер. В общей сложности в течение 2017−2018 гг. предправления «Газпрома» напоминал о рекордах 19 раз (количество прямых цитат по «Интерфаксу»).

Творческий подход

Единого подхода к расчету объемов экспорта в дальнее зарубежье нет. Расхождения в значениях, раскрываемых Минэнерго и «Газпромом» в последние годы, могут достигать почти 20 млрд куб. м. Более того, значения в разных вариантах отчетности монополии также могут отличаться друг от друга.