Почему время самых жестких санкций еще не настало
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Наиболее очевидное негативное последствие введения санкций со стороны США и их союзников для экономики России сегодня – это обстановка неопределенности и непредсказуемости для ведения бизнеса. Сама перспектива эскалации санкций разрушает бизнес-климат в нашей стране. Эти ожидания уже давно учли рыночные игроки на фондовом рынке, что привело в результате к существенному спаду в капитализации российских компаний на рынках ценных бумаг.
Тот же процесс нарастающих негативных ожиданий снижает инвестиционную привлекательность российской экономики для потенциальных «новых денег». Инвестиции в основной капитал со стороны как иностранных, так и отечественных инвесторов прошли свой минимум в 2015 г., после чего медленно росли и в 2018 г. вышли на уровень семилетней давности. Прямые иностранные инвестиции в экономику России в 2013 г. достигали $69,2 млрд, в 2017 г. сократились вдвое, до $26,7 млрд, а за первые полгода 2018 г. составили $7,3 млрд. А ведь значительная часть прямых иностранных инвестиций, по сути, это тоже деньги российских бизнесменов, возвращаемые в Россию через Кипр или Нидерланды. Инвестиции поддерживаются на уровне простого воспроизводства, а не экономического роста.
Проблемы начались еще в 2012–2013 гг., до введения санкций. Однако именно под их влиянием они приобрели застойный характер.
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