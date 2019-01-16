«Газпром» начинает поставлять газ на крупнейший хаб Европы

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Начало поставок на TTF – пример того, как «Газпром» адаптируется к изменяющимся условиям функционирования европейского газового рынка Евгений Разумный / Ведомости

«Газпром экспорт» сообщил о начале продаж газа через электронную торговую платформу (ЭТП) с точкой сдачи на газовом хабе TTF в Нидерландах. Первая торговая сессия с доставкой на февраль была запланирована на вторник, 15 января, следует из материалов компании. Результаты торгов «Газпром» не раскрыл.

С 2016 г. нидерландский TTF стал крупнейшим газовым хабом Европы, потеснив на 2-е место британский NBP. Здесь торгуется как трубопроводный, так и сжиженный природный газ. На TTF в 2018 г. был продан эквивалент 2027 млрд куб. м газа, следует из данных London Energy Brokers’ Association. Отношение продаж к физическим поставкам, зависящее от количества игроков и демонстрирующее зрелость площадки, для TTF за январь – сентябрь 2018 г. составляло 57, следует из материалов агентства по взаимодействию регуляторов энергетики (ACER). Таким образом, получается, что через газовый хаб в Нидерландах в 2018 г. могло быть продано потребителям около 40 млрд куб. м газа.