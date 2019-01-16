Чубайс назвал Россию бедной расточительной страной

Евгений Разумный / Ведомости

Россия является одной из самых расточительных стран мира с точки зрения эффективности использования энергии, но решить эту проблему сложно из-за плохой экономической динамики и бедности страны, сказал сегодня председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме.

«Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире. Но поскольку экономический рост у нас не очень наблюдается, то роста энергоэффективности нет, с 2014 г. – стагнация. Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте», – сказал Чубайс.

По его убеждению, в таких условиях есть два способа повышения энергоэффективности, оба – «крайне болезненные».

Во-первых, стоит сбалансировать цены на электроэнергию в России, которые вдвое ниже среднемировых, убежден Чубайс. По его словам, такая дешевая энергия в России – из-за начатой им реформы электроэнергетики и девальвации рубля. «Низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности, – сказал Чубайс. – Следует ли из этого, что нам надо повысить цену на электроэнергию? Россия – страна бедная, и сплеча, с ходу решить задачу повышения цены неправильно. Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне».

Именно в этом смысл введения социальных норм потребления электроэнергии, напомнил руководитель «Роснано».

«Второй способ повышения энергоэффективности тоже небезболезненный. Он называется просто: запреты. Существует ряд решений, основанных на лобовых запретах в соответствии с лучшими мировыми практиками», – заключил Чубайс.

Чубайс неоднократно говорил, что электроэнергия в России слишком дешевая, что подрывает стимул к энергоэффективности, тормозит развитие обрабатывающей промышленности, особенно энергетического машиностроения. По его оценке, из-за дешевизны газа российская электроэнергетика продолжает «бессмысленно сжигать ежегодно 50–60 млрд куб. м, а это объем потребления небольшой европейской страны». В этих условиях в России не исключен энергетический кризис из-за того, что рост спроса на электроэнергию будет превышать возможности роста мощностей, говорил он в интервью «Российской газете».