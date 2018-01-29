«Выборы – вещь важная, но есть кое-что поважнее»
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Мы разговариваем с Анатолием Чубайсом в гостинице Waldhotel Davos, когда-то это был санаторий для больных туберкулезом, именно его описал Томас Манн в романе «Волшебная гора». Давос – далеко внизу, в этом месте с шикарным видом совсем не чувствуется суеты форума.
В этом году (23–26 января) Давосский форум – 48-й по счету. Для меня он первый, для моего собеседника – 27-й. Два года назад основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб вручил ему знак почетного члена Давосского клуба. Жаль, что у Чубайса не оказалось его при себе, но говорит, что значок «очень красивый».
В отличие от многих моих знакомых здесь, Чубайс ходит на сессии (в программе их, кстати, больше 400), а не только общается в кулуарах, так что после интервью вместе побежим на стратегическую дискуссию о России. А вообще в этот раз он не интересуется ни геополитикой, ни даже мировой экономикой. Все внимание он направил на энергетику; в частности – на зеленую энергетику. Вложения «Роснано» в проекты возобновляемой энергии приближаются к 42 млрд руб. Но с классическими для «Роснано» инвесторами Чубайс на полях форума не встречается: считает, что сейчас это дело безнадежное.
– Я в Давосе первый раз и не могу сравнивать этот форум с предыдущими. Как изменилось отношение и интерес к России? Говорят, в этом году он поубавился. Есть ли такое ощущение у вас?
– Я, можно сказать, ветеран Давосского форума. Я здесь в 27-й раз.
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Родился в 1955 г. в Белоруссии. В 1977 г. окончил Ленинградский инженерно-экономический институт им. Тольятти (ЛИЭИ). Кандидат экономических наук. Работал в ЛИЭИ ассистентом, затем доцентом
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1990заместитель, затем первый заместитель председателя исполкома Ленсовета, главный экономический советник мэра Ленинграда Анатолия Собчака
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1991возглавил комитет по управлению госимуществом в статусе министра РСФСР
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1992стал вице-премьером правительства России по вопросам экономической и финансовой политики
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1996возглавил администрацию президента
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1997стал первым вице-премьером и министром финансов
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1998занял пост председателя правления РАО «ЕЭС России»
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2008возглавил госкорпорацию «Роснано» (с 2011 г. – АО «Роснано»)
На ваш вопрос постараюсь ответить коротко. Экономика, конечно, связана с политикой, они не могут отдельно существовать. Сегодняшние взаимоотношения России и Запада самые плохие за 27 лет, это объективный факт. Кто-то его оценивает как большой успех, кто-то – как провал, кто-то – как вынужденную цену, которую мы должны заплатить. Но, как ни оценивай, это, конечно же, сказывается на уровне интереса инвесторов.
С другой стороны, сейчас мы имеем результат, который называется «фундаментальное макроэкономическое оздоровление в России». Я именно так оцениваю ситуацию в макроэкономике: 2,5%-ная инфляция – это колоссальный успех. Его подкрепляет и бюджетная политика, которую тоже можно оценить как консервативную и высокопрофессиональную.
Как известно, инвесторы делятся на две группы: инвесторы с плохой памятью и инвесторы с полным отсутствием памяти. Эти ребята очень прагматичные – и даже циничные. И я полагаю, что некоторые инвесторы, в том числе портфельные, в принципе воспримут это позитивно. Если говорить о прямых инвестициях (тут мы уже из совсем ямы вылезаем), какой-то рост был в прошлом году, будет ли в этом году – я не знаю. Все-таки прямые инвесторы более консервативные, чем спекулятивные. Поэтому такой расклад, многослойный, но не очень оптимистичный.
– То есть если какой-то компании определенный проект интересен – там все хорошо?
– Да-да. Вот пример вам, пожалуйста, – компания Fortum, один из лидеров европейского рынка энергетики. Правда, мы сами привели ее в Россию в ходе реформы энергетики. Сейчас она вкладывает 15 млрд руб. в крупномасштабный проект по строительству ветроэнергетики вместе с «Роснано». Есть и другие примеры.
– Здесь с инвесторами встречаетесь?
– С классическими инвесторами, LP [limited partners], – нет, это безнадежно.
– Почему?
Инвестиционная компания
Акционеры: Росимущество (100%).
Финансовые показатели (РСБУ, девять месяцев 2017 г.):
выручка – 18,8 млрд руб.,
чистый убыток – 5,97 млрд руб.
Государственная корпорация «Роснанотех» появилась в 2007 г. для создания наноиндустрии через соинвестирование в нанотехнологические проекты. В 2011 г. реорганизована в АО «Роснано».
– Потому что «Роснано» входит в семейство private equity фондов, у которых классические инвесторы: это негосударственные пенсионные фонды, фонды фондов, эндаументы. Ни один из этих западных институтов сейчас в Россию инвестировать не будет.
– Тогда что вы делаете тут и чего ждете от форума? Может, какие-то сессии послушать? Если да, то что именно?
– У меня две группы задач. Я в этом году не интересуюсь геополитикой, я даже не интересуюсь мировой экономикой. Потому что и там и там все понятно, в том числе с американской и европейской. Эти тренды я понимаю. Я здесь интересуюсь энергетикой. Большой энергетикой и возобновляемой энергетикой. Это сфера, в которой, мне кажется, в мире происходят крайне интересные процессы и в которой как раз Россия оказалась не изолированной от мира. Мне очень важно понимать, что происходит в мировой энергетике и как это на нас отразится, поскольку мы [«Роснано»] в России в эту отрасль очень вовлечены. На форуме я много что понял, много что увидел. Давайте я вам про это как раз и расскажу?
– Давайте. Чубайс и энергетика – это всегда интересно.
– Есть определенные большие тренды в отрасли. Например, отчетливо просматривается новый тренд под названием, как ни странно, «электрификация». Объем электропотребления в мире растет быстрее, чем потребление первичных энергоресурсов. Иными словами, при достаточно высоких и устойчивых темпах развития мировой энергетики в целом ее электроэнергетический сегмент будет развиваться с опережением. Это очень важный тренд. Новая динамика в мировой электроэнергетике обусловлена целым набором новых технологических кластеров, начиная с автомобильного электротранспорта и заканчивая системой хранения электроэнергии. Второй момент – это завершение дискуссии о возобновляемой энергетике: «за» или «против». Она закончилась, всё.
– Уже «за». Это понятно.
– Да. Когда Германия объявляет программу возобновляемой энергетики, это ожидаемо, а когда Китай на съезде принимает программу... китайский язык я не воспроизведу, но смысл такой: вернем Китаю голубое небо.
– Они замещают уголь газом. Это государственная программа.
– Не только газом, там такие объемы по возобновляемой энергии, что... Я записал цифры, но боюсь их повторить. Цифры абсолютно феерические, просто запредельные. Я проверю потом, но план ввода возобновляемой энергетики в Китае на ближайшие годы больше, чем вся установленная мощность энергосистемы в России (позднее Чубайс уточнил: по данным Системного оператора ЕЭС России – 240 ГВт на 1 января 2018 г. Установленная мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Китае на конец 2017 г. достигла 650 ГВт, на нее приходится 36,6% установленной мощности страны. – «Ведомости»). Это абсолютно немыслимая для энергетики вещь. Это Китай, но когда туда же, в программу возобновляемой энергетики, включаются Замбия, Эфиопия, Ливан и – я уже не помню – кто-то из латиноамериканцев, это, в общем, означает, что дискуссия завершена.
Что для нас важно? Две вещи. Первое: Россия успела вскочить на подножку поезда, и наша национальная программа развития возобновляемой энергетики смотрится абсолютно адекватно на мировом уровне. Мало того, мы уже являемся производителями оборудования, в том числе солнечных панелей, которые вполне конкурентоспособны на мировом уровне. Это зона, в которой мы можем говорить на равных или почти на равных, мы можем что-то предложить, нас слушают и т. д.
Но здесь у нас есть фундаментальная проблема, и особенно она видна извне. В России цена газа по сравнению с Европой ниже в 2,5 раза, цена электроэнергии для промышленных потребителей – ниже в 2 раза с небольшим, цена электроэнергии для населения – ниже в 4 раза. Вот три факта пока без оценок.
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