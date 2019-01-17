«Шереметьево» вошло в десятку крупнейших аэропортов Европы
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В 2018 г. «Шереметьево» приняло 45,9 млн пассажиров, обогнало по этому показателю римский «Фьюмичино» и вошло в топ-10 самых загруженных аэропортов Европы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные аэропортов. В 2015–2017 гг. «Шереметьево», по данным Международного совета аэропортов, было по пассажиропотоку на 11-м месте в Европе (позади Рима), а в 2014 г. и ранее – на 12-м, уступая еще и «Домодедово».
Из 10 крупнейших аэропортов «Шереметьево» росло быстрее всех, приводит данные Bloomberg: на 14,3% относительно показателей 2017 г. Для сравнения: вторым по динамичности был аэропорт Мадрида (+8,4%), третьим – Франкфурта (+7,8%). Крупнейший европейский аэропорт «Хитроу» вырос на 2,7%, а находящийся на 9-м месте лондонский «Гатвик» – на 1,1%.
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