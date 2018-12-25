Бизнес / Транспорт

«Шереметьево» взял в концессию аэродром и будет содержать его за счет авиакомпаний

Расходы авиаперевозчиков вырастут примерно на 100 рублей за пассажира
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25 декабря гендиректор аэропорта «Шереметьево» Михаил Василенко и руководитель Росавиации Александр Нерадько заключили соглашение о передаче аэропорту в концессию на 49 лет всей аэродромной инфраструктуры. Сейчас подавляющее большинство российских аэропортов арендуют аэродромы у государства.

Плата «Шереметьево» составит символические 1000 руб. в год, но аэропорт сам будет содержать аэродром и строить новые объекты. «Шереметьево» планирует вложить в аэродром 61 млрд руб., основные статьи затрат – строительство магистральной рулежной дорожки к третьей взлетно-посадочной полосе (ВПП-3, сейчас ее достраивает Росавиация, она также будет передана в концессию после сдачи в 2019 г.), реконструкция первой взлетно-посадочной полосы, строительство дополнительных перронов.

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