«Шереметьево» хочет поднять цены для авиакомпаний на свои услуги

Столичные аэропорты платят за аренду аэродромов сотни миллионов рублей в год Максим Новиков / Ведомости

Аэропорт «Шереметьево» планирует вдвое увеличить сбор за взлет-посадку для авиакомпаний, чтобы найти деньги для развития аэродромной инфраструктуры по концессии с государством, сообщил сегодня президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун. «Выяснилось, что задача [по покрытию расходов аэропорта на концессию с государством] решается очень просто: в два раза увеличивается сбор за взлет-посадку в аэропорту "Шереметьево", — сказал он со ссылкой на данные авиакомпаний, которые базируются в "Шереметьево".

Сбор за влет-посадку может вырасти до более 440 руб. за тонну максимальной взлетной массы (МВМ), сообщил источник «Ведомостей», близкий к крупной авиакомпании. Он пояснил, что инвестиционная составляющая, которая предусмотрена для реализации проектов «Шереметьево», составляет 220,8 руб. за тонну МВМ. С водом инвестиционного сбора расходы авиакомпаний на выполнение одного рейса увеличатся на 0,64-1,6%, расходы на одного пассажира увеличатся на 75-81 руб. для А-320 и на 105-143 руб. для Вoeing-777, добавил он.

«Ведомости» ожидают комментарий аэропорта «Шереметьево».

Государство должно передать аэропортам «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в концессию аэродромы. Первые два из трех соглашений будут подписаны до конца 2018 г., говорил министр транспорта Евгений Дитрих. О каких аэропортах идет речь, он не уточнял.

Сейчас столичные аэропорты платят за аренду аэродромов сотни миллионов рублей в год. Концессионная плата будет символической – 1000 руб. в год, но аэропорты будут впредь сами строить новые аэродромные объекты и содержать старые. По условиям концессии, источником средств на аэродромы будет специальная надбавка к тарифу за взлет-посадку, который авиакомпании платят аэропортам.

«Внуково» оценивает надбавку в 93–94 руб. к 1 т взлетной массы, рассказывал в июне в интервью «Ведомостям» совладелец компании Виталий Ванцев. «Самые распространенные типы судов – Boeing 737 и Airbus А320, максимальная взлетная масса которых составляет порядка 55–70 т в зависимости от комплектации. То есть дополнительно 5500–7000 руб. на рейс. Для других аэропортов будут другие цифры. Каждый сам будет ее обосновывать в Минэкономразвития и ФАС», — пояснил он.

«Ведомости» направили запросы в ведомства.