Статья опубликована в № 4740 от 25.01.2019 под заголовком: Чиновники идут за пивом
Государство увеличит число проверок пивных компаний
Спиртсодержащие коктейли все чаще маскируются под пивные напитки
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Настоящие пивные напитки – дело ничуть не менее трудоемкое, чем само пиво
SMARTMONEY
В 2019 г. Росалкогольрегулирование (РАР) будет активно проверять пивные компании – такой вывод можно сделать, проанализировав график проведения плановых проверок, размещенный на сайте службы. По подсчетам «Опоры России», проверкам подлежит свыше 120 компаний, основной вид деятельности которых связан с производством или торговлей пивом, либо же целью проверки указан контроль за производством или закупкой пива, сидра, медовухи и др.
Расчеты «Ведомостей» с этими данными совпадают: это самое большое количество проверок пивных компаний начиная с 2016 г., в прошлые годы их было в несколько раз меньше.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}