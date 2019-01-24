Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4740 от 25.01.2019 под заголовком: Чиновники идут за пивом

Государство увеличит число проверок пивных компаний

Спиртсодержащие коктейли все чаще маскируются под пивные напитки
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В 2019 г. Росалкогольрегулирование (РАР) будет активно проверять пивные компании – такой вывод можно сделать, проанализировав график проведения плановых проверок, размещенный на сайте службы. По подсчетам «Опоры России», проверкам подлежит свыше 120 компаний, основной вид деятельности которых связан с производством или торговлей пивом, либо же целью проверки указан контроль за производством или закупкой пива, сидра, медовухи и др.

Расчеты «Ведомостей» с этими данными совпадают: это самое большое количество проверок пивных компаний начиная с 2016 г., в прошлые годы их было в несколько раз меньше.

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