Телеканалы и радиостанции смогут продолжать рекламировать пиво

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Депутаты Госдумы готовы снять часть ограничений на рекламу алкоголя Максим Стулов / Ведомости

Депутат Госдумы, единоросс Антон Горелкин внес в нижнюю палату парламента поправки в закон «О рекламе», которые дают пивоварам гораздо больше возможностей по продвижению свой продукции на ТВ и на радио. Проект опубликован на сайте Госдумы. Там же указано, что профильный комитет по информационной политике Госдумы уже рассмотрел поправки и рекомендовал их для принятия в первом чтении. Оно состоится 18 декабря.

Пиво активно рекламировалось на российском ТВ и в радиоэфире до 2012 г., когда началась кампания по снижению потребления алкоголя. Тогда был введен запрет на рекламу пива. Но спустя два года пивовары частично вернулись в эфир благодаря Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу, проходившим в России в 2017 и 2018 гг. Во-первых, производители пива были одними из глобальных спонсоров этих состязаний, во-вторых, российские телеканалы заплатили крупные суммы за право трансляции этих мероприятий и им были необходимы дополнительные бюджеты от локальных спонсоров. В 2014 г. были приняты поправки в закон «О рекламе», разрешившие рекламировать пиво во время спортивных трансляций. Также такую рекламу могли в любое время крутить каналы и радиостанции, которые специализируются на спорте. Но поправки действуют до 1 января 2019 г.