Продажи пива в России выросли впервые за несколько лет

Впрочем, из данных Nielsen следует, что продажи пива росли каждый месяц этого года Евгений Разумный / Ведомости

В первом полугодии продажи пива в натуральном выражении в России выросли на 8% до 2,23 млрд л (или 223 млн дал), подсчитал официальный поставщик исследований для чемпионата мира по футболу 2018 г. Nielsen. До этого продажи падали: на 6% год к году в первом полугодии 2017 г., согласно Nielsen. Результаты исследования Nielsen основаны на данных ритейл-аудита в городах с населением свыше 10 000 человек. Расчеты ее аналитиков охватывают около 60% всех розничных продаж, предоставляемых официальной статистикой.

Рост подтверждают также ритейлеры и производители пива. Так, продажи пива в торговой сети «Перекресток» превысили прогноз на 5–10%, рассказал директор по маркетингу сети Дмитрий Медведев. Об увеличении продаж говорят также представитель российской «дочки» официального спонсора чемпионата, пивоваренной компании Anheuser-Busch Inbev, Ораз Дурдыев и член совета директоров Московской пивоваренной компании Ольга Аверьянова. Конкретных цифр они не называют.

Основные причины роста – теплое лето и чемпионат мира, проходивший в России с 14 июня по 15 июля, сообщили собеседники «Ведомостей». Заметнее всего продажи выросли в мае и июне, когда погода оказалась значительно теплее, чем в аналогичный период прошлого года, уточняет Медведев. Крупнейший российский производитель пива, компания «Балтика» (входит в датскую Carlsberg), также считает, что чемпионат мира и погода могли стать «драйверами роста спроса» на продукцию пивоваренных компаний в последние месяцы. Во время крупных спортивных мероприятий компании усиливают маркетинговую активность, что влияет на спрос, объяснил представитель «Балтики».

Впрочем, из данных Nielsen следует, что продажи пива росли каждый месяц этого года. Сказался рост реальных доходов населения в первом полугодии, низкие цены в современных форматах розничной торговли (супермаркеты, гипермаркеты), куда все больше переходят потребители, добавляют аналитики Nielsen. Реальные располагаемые доходы населения выросли в первом полугодии на 2,6% до 30 500 руб. (без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 г.), следует из данных Росстата.

В период проведения чемпионата отмечался повышенный спрос, ведь пиво и футбол – это традиционное сочетание для многих болельщиков, говорит Дурдыев. Всего в 11 городах проведения чемпионата продажи этого напитка выросли на 14%, а в дни матчей они подскакивали в 1,5 раза, по данным Nielsen. У торговой сети «Пятерочка» продажи в этих городах выросли на 31,8%, у «Ашана» – на 20%, у «Магнита» – на 19%, по данным компаний. Также продажи во время ЧМ-2018 активно росли в отелях, ресторанах и кафе, что связано с традиционной западной культурой потребления пива в барах, объясняет Дурдыев. В барах, расположенных в центре Москвы, рост продаж достигал 30–40% в дни матчей, говорит вице-президент сети спортбаров «Кружка» Галина Костив. Если обычно в летний сезон продажи у баров и ресторанов падают, то в этом году будет рост за счет футбольных болельщиков, ожидает она.

Российский рынок пива сокращается много лет: за последние 10 лет его производство и продажи упали более чем на треть до 744,5 млн и 748,2 млн дал соответственно, по данным Росстата. Пивовары связывают это с усилением государственного регулирования: акциз вырос в 7 раз до 21 руб. за 1 л, пиво признано алкогольным напитком, его продажи и реклама ограничены и проч.

Однако благоприятная ситуация с ростом спроса в первом полугодии может распространиться и на весь год, считает Nielsen: по его итогам аналитики прогнозируют рост рынка на 3,2% по сравнению с падением на 4,2% в 2017 г. Повышенный спрос во время чемпионата мира влияет на продажи только в период его проведения, не меняя при этом общую годовую динамику, возражает представитель «Балтики». Вырастут ли продажи по итогам года, зависит от того, будет ли государство и дальше ужесточать регулирование, считает Аверьянова. Сейчас в Минфине обсуждаются новые предложения по усилению регулирования, в частности введение маркировки, лицензирования для производителей пива. Если государство на это решится, то некоторые небольшие компании могут прекратить работу и продажи и производство снова сократятся, рассуждает Аверьянова. С ней согласен Дурдыев: продажи могут вырасти, но только в том случае, если не будет введено дополнительных ограничений до конца года. Представитель Минфина на вопросы «Ведомостей» не ответил.