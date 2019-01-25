Российская нефть Urals стала дороже эталонной североморской

Этому способствовали шторма на Черном море и пробка в Босфоре

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Танкеры с нефтью ждут буксира, чтобы пройти Босфор UMIT BEKTAS / Reuters

Российская нефть Urals, которая обычно торгуется с дисконтом к североморскому эталону, стала стоить дороже него, следует из данных ценового агентства Argus. Премия на российскую нефть была как в средиземноморском порту Аугусто (на условиях CIF – с учетом страхования, перевозки и стоимости сырья), так и в порту Роттердам, следует из данных агентства.

В порту Аугусто Urals за прошедшую неделю подорожала на $2,53 до $62,91 за 1 барр. вслед за эталоном, который рассчитывает Argus, – Североморским датированным (North Sea Dated), говорится в его сообщении. Премия Urals к North Sea Dated составляла $0,65–1 за 1 барр. в зависимости от величины партии, пишут аналитики Argus.