Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4740 от 25.01.2019 под заголовком: Штормовые цены Urals

Российская нефть Urals стала дороже эталонной североморской

Этому способствовали шторма на Черном море и пробка в Босфоре
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Российская нефть Urals, которая обычно торгуется с дисконтом к североморскому эталону, стала стоить дороже него, следует из данных ценового агентства Argus. Премия на российскую нефть была как в средиземноморском порту Аугусто (на условиях CIF – с учетом страхования, перевозки и стоимости сырья), так и в порту Роттердам, следует из данных агентства.

В порту Аугусто Urals за прошедшую неделю подорожала на $2,53 до $62,91 за 1 барр. вслед за эталоном, который рассчитывает Argus, – Североморским датированным (North Sea Dated), говорится в его сообщении. Премия Urals к North Sea Dated составляла $0,65–1 за 1 барр. в зависимости от величины партии, пишут аналитики Argus.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике