Статья опубликована в № 4740 от 25.01.2019 под заголовком: Штормовые цены Urals
Российская нефть Urals стала дороже эталонной североморской
Этому способствовали шторма на Черном море и пробка в Босфоре
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Танкеры с нефтью ждут буксира, чтобы пройти Босфор
UMIT BEKTAS / Reuters
Российская нефть Urals, которая обычно торгуется с дисконтом к североморскому эталону, стала стоить дороже него, следует из данных ценового агентства Argus. Премия на российскую нефть была как в средиземноморском порту Аугусто (на условиях CIF – с учетом страхования, перевозки и стоимости сырья), так и в порту Роттердам, следует из данных агентства.
В порту Аугусто Urals за прошедшую неделю подорожала на $2,53 до $62,91 за 1 барр. вслед за эталоном, который рассчитывает Argus, – Североморским датированным (North Sea Dated), говорится в его сообщении. Премия Urals к North Sea Dated составляла $0,65–1 за 1 барр. в зависимости от величины партии, пишут аналитики Argus.
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