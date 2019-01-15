Бизнес / ТЭК

США могут увеличить добычу нефти на 11% в ближайшие два года

Но это приведет лишь к краткосрочному падению цен на нефть, прогнозирует Агентство энергетической информации при минэнерго США
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В прошлом году США ударно наращивали добычу нефти. Если в январе она составила 9,75 млн барр. в сутки, то к декабрю увеличилась на 20% до 11,7 млн барр. в сутки. Но и это не предел, следует из прогноза Агентства энергетической информации при минэнерго США. Оно прогнозирует рост добычи в 2019 г. до среднего значения 12,1 млн барр. в сутки, а в 2020 г. – до 13 млн. Но это приведет лишь к краткосрочному падению цен на нефть, считают эксперты агентства. Средняя стоимость нефти в этом году снизится на 14% в сравнении с 2018 г. до $61 за баррель сорта Brent, но увеличится в следующем году до $65 за баррель.

В связи с ростом добычи в США страна в ноябре прошлого года ненадолго стала нетто-экспортером нефти, отмечается в сообщении EIA. Агентство считает, что импорт сырой нефти в страну будет сокращаться и упадет в 2020 г. до 0,1 млн барр. в день, при этом еще 0,9 млн барр. в день страна будет экспортировать.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике