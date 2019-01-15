США могут увеличить добычу нефти на 11% в ближайшие два года

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Nick Oxford/REUTERS

В прошлом году США ударно наращивали добычу нефти. Если в январе она составила 9,75 млн барр. в сутки, то к декабрю увеличилась на 20% до 11,7 млн барр. в сутки. Но и это не предел, следует из прогноза Агентства энергетической информации при минэнерго США. Оно прогнозирует рост добычи в 2019 г. до среднего значения 12,1 млн барр. в сутки, а в 2020 г. – до 13 млн. Но это приведет лишь к краткосрочному падению цен на нефть, считают эксперты агентства. Средняя стоимость нефти в этом году снизится на 14% в сравнении с 2018 г. до $61 за баррель сорта Brent, но увеличится в следующем году до $65 за баррель.

В связи с ростом добычи в США страна в ноябре прошлого года ненадолго стала нетто-экспортером нефти, отмечается в сообщении EIA. Агентство считает, что импорт сырой нефти в страну будет сокращаться и упадет в 2020 г. до 0,1 млн барр. в день, при этом еще 0,9 млн барр. в день страна будет экспортировать.