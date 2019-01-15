Статья опубликована в № 4732 от 15.01.2019 под заголовком: Нефтяники сэкономят на добыче с 2020 года

После 2022 года добыча нефти в России начнет падать

К сокращению инвестиций нефтяники приступят уже в 2020 году, прогнозирует АКРА