Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4732 от 15.01.2019 под заголовком: Нефтяники сэкономят на добыче с 2020 года

После 2022 года добыча нефти в России начнет падать

К сокращению инвестиций нефтяники приступят уже в 2020 году, прогнозирует АКРА
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После 2022 г. добыча нефти в России начнет падать, а к сокращению инвестиций нефтяники приступят уже в 2020 г., прогнозирует АКРА. Правительство надеется избежать этого

Участие России в соглашении о сокращении добычи нефти обернулось отсрочкой ввода в эксплуатацию новых месторождений, говорится в исследовании АКРА, с которым ознакомились «Ведомости». С пика в этом году инвестиции нефтяных компаний начнут снижаться и за четыре года упадут с 3,8 трлн до 3,3 трлн руб., добыча в 2021–2022 гг. выйдет на исторический максимум за весь постсоветский период – 575 млн т, включая газовый конденсат, – после чего также устремится вниз.

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