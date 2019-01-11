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Бензин резко подорожал на бирже

Оптовая цена Аи-95 с начала года выросла на 14%, цены на заправках выросли только на 1,7%
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За первую неделю торгов в 2019 г. бензин оптом резко подорожал. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), цена тонны Аи-92 выросла на 11% до 43 086 руб., тонны бензина Аи-95 − на 14,3% до 44 226 руб. к 24 декабря 2018 г. Зимнее дизельное топливо к уровню конца 2018 г., наоборот, подешевело на 2% до 53 779 руб. за тонну, следует из данных биржи.

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