Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4744 от 31.01.2019 под заголовком: Туман не повод для полета

Авиакомпании стали чаще отменять и задерживать рейсы из-за приказа Минтранса

Он ужесточил требования к работе аэропортов в плохую погоду
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Минтранс своим приказом от 24 ноября 2017 г. ввел новые требования к аэродромам – для взлетно-посадочных полос второй категории стала необходима радиолокационная станция обзора летного поля или многопозиционная система наблюдения. Ряд аэродромов, оснащенных самым современным оборудованием для захода на посадку по второй категории, оказались сертифицированы только по первой категории – это существенно ограничило их возможности по приему воздушных судов в сложных метеорологических условиях. Об этом говорится в письме исполнительного директора Международной ассоциации аэропортов Сергея Никотина министру транспорта Евгению Дитриху, отправленном в декабре 2018 г. («Ведомости» ознакомились с содержанием письма, его подтвердил представитель ассоциации).

Уникальное требование

При заходе на посадку по первой категории необходимо установить визуальный контакт с огнями полосы на расстоянии не менее 800 м, по второй категории – не менее 400 м, т. е. при значительно худшей видимости, объяснил человек, близкий к Госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД). ICAO (Международная организация гражданской авиации) таких требований – обзорного локатора – к полосе второй категории не предъявляет, признает собеседник.

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