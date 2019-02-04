В России начал дешеветь бензин
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За прошлую неделю Аи-92, Аи-95 и дизтопливо подешевели в Московском регионе на 1 коп., свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации. Из ее статистики видно, что сильнее всего снизила цены на АЗС компания Shell (19 заправок в Москве и более 300 по России): на 30 коп. на дизтопливо (падение 0,6% до 47,99 руб. за литр), на 40 коп. на Аи-92 (1% до 42,79 руб. за литр), а также на 50 коп. на Аи-95 (1,1% до 45,49 руб. за литр). С чем связано снижение, представитель Shell в России не ответил.
Цены начали падать и у вертикально-интегрированных компаний в некоторых регионах России, информацию по ним приводит «Интерфакс» по данным ЦДУ ТЭК. Так, Аи-92 подешевел в Белгородской (на 50 коп.), Тамбовской (10 коп.), Мурманской (4 коп.) областях и Ямало-Ненецком автономном округе (44 коп); Аи-95 снизился в цене в Костромской (40 коп.), Белгородской (90 коп.) и Иркутской (1,5 руб.) областях, а дизтопливо – в Кировской (1,1 руб.), Курской (6 коп.) областях и Ямало-Ненецком округе (1 руб.).
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