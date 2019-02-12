Аркадий Новиков будет кормить Россию по франшизе

Статья опубликована в № 4753 от 13.02.2019 под заголовком: Франшиза по-магадански

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В 2019 г. регионы продолжат развиваться быстрее столиц, поэтому стратегия Новикова и Пинского продавать франшизы в другие города своевременна Ресторан «Магадан»

Рестораны «Магадан» (Novikov Group и Pinskiy & Co) начнут открываться в регионах по франшизе, сообщил Антон Пинский, владелец Pinskiy & Co (клубы Gipsy, сеть «Тодасё») и подтвердил ресторатор Аркадий Новиков. Первое заведение, продолжает Пинский, откроет в Ростове-на-Дону предприниматель Гаджи Зулумханов. «Ресторан площадью 1000 кв. м разместится в отдельно стоящем трехэтажном здании в центре города. Открытие запланировано на ноябрь 2019 г.», – подтвердил Зулумханов.

Еще один «Магадан» откроет, по словам Пинского, в Новосибирске местный предприниматель Виталий Брегадзе. Брегадзе подтвердил: обсуждается два помещения под ресторан 800–1000 кв. м, строительство начнется летом 2019 г.