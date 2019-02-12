Государство хочет маркировать каждое бревно российского леса

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При учете леса на каждое бревно должно ставиться электронное клеймо, считает Медведев Владимир Смирнов / ТАСС

В России может быть введена обязательная электронная маркировка товаров, трудно поддающихся исчислению, включая идущий на продажу лес в бревнах, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с членами Совета Федерации.

Сейчас в России маркируются только ценные породы леса (дуб, бук и ясень). Весь заготовленный лес фиксируется в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней («ЛесЕГАИС»). В ней содержатся сведения о правах на заготовку древесины и сделках с ней, включая экспортные. Законность происхождения древесины производители должны подтверждать правоустанавливающими документами. Этот механизм не является универсальным и нуждается в доработке, при учете леса на каждое бревно должно ставиться электронное клеймо, считает Медведев. Только так можно добиться понимания, кто, что и куда вывез, сказал премьер-министр. По его мнению, точечные попытки урегулировать ситуацию ни к чему не ведут и для введения механизма может быть принят новый Лесной кодекс.