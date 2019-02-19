Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4758 от 20.02.2019 под заголовком: Tax free уходит в онлайн

Оформить tax free можно будет электронно

Это упростит систему для иностранцев и контроль за ней для чиновников
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Получить НДС покидающим Россию иностранцам станет проще – оформить tax free можно будет электронно. Такое поручение дал первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, сообщил его представитель.

Система tax free введена в 2018 г. в Москве, Санкт-Петер­бурге, Красногорске и Сочи. ­Затем к ней подключились города, где проходил чемпионат ­мира по футболу.

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