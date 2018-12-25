Инструкция «Ведомостей» для тех, кто в праздники отправляется за рубеж на отдых и за покупками

Как не столкнуться с проблемами на таможне Андрей Гордеев / Ведомости

В праздничные дни и сезоны отпусков таможенники, как правило, усиливают контроль за тем, что граждане везут на родину из-за рубежа, возвращаясь после каникул. «Ведомости» изучили актуальные правила провоза и декларации товаров и денег через границу, а также последствия их нарушений.

● Через границу без декларации можно перевезти в любую сторону наличными до $10 000 или эквивалент этой суммы в иной валюте. Ограничения не касаются денег на банковских картах. Для них лимитов нет. Более крупную сумму следует задекларировать, указав источник средств. Пошлина с денег не взимается.

● Если вы пересекаете границу наземным транспортом, до 31 декабря беспошлинно можно провезти товаров на 1500 евро весом до 50 кг. Однако с 1 января 2019 г. нормы беспошлинного провоза уменьшатся до 500 евро и 25 кг. Ввозная пошлина составит 30% от части суммы, превышающей эти нормы, но не менее 4 евро за 1 кг лишнего веса товара.

● Без деклараций и уплаты таможенных сборов на самолете через границу можно ввезти товары (в том числе украшения) на сумму не более 10 000 евро общим весом до 50 кг на человека. С превышения будет взиматься та же пошлина, что и при наземном пересечении границы.

● Алкоголь, в том числе пиво, в объеме до 3 л на одного совершеннолетнего человека провозится беспошлинно. При провозе 3–5 л алкоголя взимается пошлина в размере 10 евро за 1 л. Спиртное свыше 5 л считается «коммерческой партией» и его перевозить запрещено.

● Запрещено перевозить через границу более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г. табака, или всего вместе, но весом более 250 г. в расчете на одного совершеннолетнего.

● Лекарства можно провозить почти любые, за исключением тех, в которых содержатся наркотические и психотропные вещества. Их надо декларировать с предъявлением рецепта и выписки из истории болезни.

● Если вы перемещаете более $10 000 наличными или ввозите в страну товары сверх таможенных норм, необходимо заполнить декларацию и в аэропорту пересекать границу через «красный коридор».

● Если вас поймали с незадекларированными деньгами или дорогими товарами (что, впрочем, случается не всегда) или в декларации вы занизили их стоимость, вас ждет конфискация незадекларированного плюс штраф в 50–200% от стоимости товара. При крупных нарушениях наказание более серьезное: уклонение от уплаты пошлины на сумму от 2 млн руб. – два года лишения свободы, более 6 млн руб. – до пяти лет.

● Если вы берете с собой в поездку дорогие вещи, скажем, ювелирные украшения с драгоценными камнями, лучше задекларировать их при выезде, хотя по закону это не обязательно. Это застрахует от претензий со стороны таможенников на обратном пути.

● Тех, кто везет много однотипных предметов, таможенники могут заподозрить в перевозке товаров для перепродажи. В таком случае вам придется доказать необходимость всех этих предметов для личных нужд.

● Трюки бывалых перекупщиков – срезать бирки, везти вещи без упаковки или на себе – теперь проходят все реже. Таможенники утверждают, что отслеживают покупки россиян на крупные суммы с помощью самих магазинов и операторов tax free.