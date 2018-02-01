Машины с «санкционкой» будут ловить таможенники

Статья опубликована в № 4499 от 01.02.2018 под заголовком: Сыр не пройдет

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Законопроект позволит ловить людей с санкционными товарами В. Баранов / Ведомости

В среду правительство внесло в Госдуму поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые разрешают сотрудникам Федеральной таможенной службы (ФТС) наряду с автоинспекторами и другими службами полиции останавливать автомобили. Такое право таможенникам представляется для проверок автомобилей в приграничных регионах России.

Ранее распоряжение о внесении в нижнюю палату парламента этого законопроекта подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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