Зачем президент «Газпром нефти» решил заняться футболом

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Olga Maltseva / AFP

«Играет азартно, проигрывать терпеть не может, хотя, если это случается, делает это достойно» – так описывает Дюкова его давний знакомый, актер, участник «Квартета И» Ростислав Хаит. Но шансов проиграть у Дюкова нет: на внеочередных выборах президента Российского футбольного союза (РФС) он единственный кандидат.

Выборы понадобились после того, как предыдущий президент союза – вице-премьер Виталий Мутко сначала в декабре 2017 г. объявил о приостановке своей деятельности в РФС, а еще через год ушел в отставку. Приостановка работы в РФС была нужна, чтобы подать иск в спортивный арбитражный суд в Лозанне из-за отстранения российской сборной от Олимпиады и обвинений в «государственной допинговой программе», объяснял сам Мутко.

На деле это было связано с давлением со стороны FIFA и других спортивных структур, говорят два близких к РФС источника. В ходе международных расследований случаев применения допинга российскими спортсменами фамилия бывшего министра спорта и курировавшего спорт вице-премьера Мутко звучала не раз.

«В какой-то момент Мутко стал токсичен, а накануне проведения в России чемпионата мира по футболу это было критично», – объясняет один из них.

«Мутко решил сам предупредить возможные проблемы и ушел в тень. Никто ему не указывал на необходимость этого», – утверждает источник в его окружении.

Срок полномочий нового руководителя союза по его уставу будет ограничен пределами действия мандата предыдущего президента, т. е. сентябрем 2020 г. После этого состоятся новые выборы, уже на четырехлетний срок.