Минэкономразвития выступило против ужесточения контроля для молочных компаний
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
«Ведомости» ознакомились с заключением Минэкономразвития об оценке регулирующего воздействия предложения Минсельхоза включить некоторые готовые продукты животного происхождения в систему электронной ветеринарной сертификации (ЭВС). Содержание заключения на проект приказа Минсельхоза подтвердил чиновник финансово-экономического блока. Минсельхоз получил заключение, подтвердил его представитель. Его коллега из Минэкономразвития отказался от комментариев. Окончательная позиция будет сформирована в пятницу после итогового совещания с бизнесом, уточнил федеральный чиновник.
ЭВС заработала в России с 1 июля – сельскохозяйственное сырье, некоторые готовые продукты животного происхождения и некоторые злаки должны сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами. Они оформляются в системе «Меркурий», которую бизнес прозвал «продуктовым ЕГАИС». Ее оператор – Россельхознадзор.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}