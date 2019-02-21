Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4760 от 22.02.2019 под заголовком: Чиновники делят молоко

Минэкономразвития выступило против ужесточения контроля для молочных компаний

Распространение на них системы «Меркурий» грозит многомиллиардными затратами

«Ведомости» ознакомились с заключением Минэкономразвития об оценке регулирующего воздействия предложения Минсельхоза включить некоторые готовые продукты животного происхождения в систему электронной ветеринарной сертификации (ЭВС). Содержание заключения на проект приказа Минсельхоза подтвердил чиновник финансово-экономического блока. Минсельхоз получил заключение, подтвердил его представитель. Его коллега из Минэкономразвития отказался от комментариев. Окончательная позиция будет сформирована в пятницу после итогового совещания с бизнесом, уточнил федеральный чиновник.

ЭВС заработала в России с 1 июля – сельскохозяйственное сырье, некоторые готовые продукты животного происхождения и некоторые злаки должны сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами. Они оформляются в системе «Меркурий», которую бизнес прозвал «продуктовым ЕГАИС». Ее оператор – Россельхознадзор.

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